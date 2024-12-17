三星隊與柳誌赫簽下4年26億韓元的合同，在FA市場已投入102億韓元“大手筆”. December. 17, 2024 07:55. by 任寶美 bom@donga.com. 職業棒球三星隊又打開了錢包。三星隊16日表示，與內部自由簽約選手（FA）柳誌赫（30歲•內野手•照片•人名音譯）簽訂了4年最高總額26億韓元（合約金3億韓元、年薪合計17億韓元、獎勵6億韓元）的合同。 此前，三星隊以2年6億韓元的價格簽下了同樣是內部FA的金憲坤（36歲），並以4年最高70億韓元的價格引進了效力於LG隊的右手投手崔元泰（27歲）。在此次FA市場上共投資了102億韓元。三星在FA市場花費超過100億韓元是自2004年賽季結束（約150億韓元）後20年來的第壹次。 三星去年在FA市場也花費了95億韓元，表明了挑戰“大權”的意向，但在韓國大賽上以1勝4負的總戰績敗給了起亞隊。三星隊在此次“火爐聯盟”中加快了戰鬥力增強的步伐，自2014年以後時隔11年再次向冠軍發起挑戰。三星隊在FA市場連續2年投資90億韓元以上是自1999年引進該制度以來的第壹次。 在今年韓國大賽的5場比賽中取得0.400（15次有效擊球、6支安打）擊球率的柳誌赫表示，“至今忘不了韓國大賽失敗的痛苦記憶。在新的壹年裏，我們的目標是無條件奪冠。”2012年在鬥山隊首次進入職業聯賽的柳誌赫途徑起亞隊，從去年開始效力於三星隊。

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