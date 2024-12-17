韓東勛辭職的國民力量黨，會否成為沒有反省的“守尹”政黨？. December. 17, 2024 07:51. . 尹錫悅總統彈劾案通過後，國民力量黨陷入了嚴重內訌。在彈劾案通過時，韓東勛代表還沒有辭職意向，但在5名選舉最高委員全部辭職後，再也無法堅持下去，於16日辭職。至此，國民力量黨自現政府上臺以來迎來了第五次緊急對策委員會體制，但贊成彈劾派和反對者的矛盾達到最高潮，面臨著分黨危機。 彈劾表決通過後舉行的14日議員全體會議如實地暴露了執政黨壹分為二的混亂局面。在非國會議員韓東勛沒有出席的情況下開始的非公開全會上，出現了“背叛者”“利己主義者”等呼聲，成了對贊成彈劾的韓東勛的聲討場。幾名議員用拳頭敲打桌子，高喊“讓韓代表進來”。中間入場的韓東勛代表說：“彈劾是必要的。是我給彈劾案投票了嗎？是我戒嚴了嗎？”對此，還有議員跑上講臺手指韓東勛或扔水瓶。 反對彈劾的議員們把贊成彈劾的議員們視為背叛者，並表示不共於黨，親韓方面則反擊稱“贊成戒嚴的人才是內亂附逆者”，雙方的矛盾正在走向難以彌合的地步。這種情況令人懷疑執政黨議員們是否把目前的國政危機放在眼裏。壹直以來包庇總統國政失敗的執政黨，只有感到共同的責任，才是正常的。盡管如此，大多數議員不僅沒有懺悔，連壹句緊急戒嚴是錯誤的也沒說。難道他們相信某壹政治家所說的，過了壹年國民就會忘個壹幹二凈? 反對彈劾的議員們似乎想避開背叛者的帽子。所以只能重復“對總統的義氣”這壹不合時宜的話。雖說朴槿惠遭彈劾後，執政黨在大選、地方選舉、議會選舉連戰連敗是因為彈劾心理創傷，但這不是因為贊成彈劾，而是因為未能革新舊黨的政治失敗。韓東勛也指出了戒嚴的問題所在，但未能改變黨內大流。他反而通過黨員公告欄等浪費了能量，自己放棄了展現政治領導能力的機會。 短期內的政局，傳喚現任總統、申請拘捕令等調查和憲法法院審理彈劾將同時進行。越是這樣的時候，執政黨越應該回到遵從民心和常識的政治基本。如此受到指責、在選舉失敗後還不明白這壹點，也真夠神奇的。

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