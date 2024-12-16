李在城梅開二度，美因茨擊沈“德甲巨艦”拜仁慕尼黑. December. 16, 2024 08:02. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 李在城（32歲•美因茨）攻入兩球，擊沈了“德甲巨艦”拜仁慕尼黑隊。本賽季德甲聯賽開幕後連續13場保持不敗戰績的金玟哉（28歲）所屬的拜仁隊遭遇了聯賽首場失利。 美因茨隊在15日結束的2024~2025賽季德甲聯賽第14輪主場比賽中，憑借攻入兩球的李在成的出色表現，以2比1獲勝。上半場第41分鐘，突入禁區的李在城看到隊友射門打在拜仁球員身上後出現折射，他立即用左腳機敏地補射入網。拜仁隊的中後衛金玟哉只顧著看球，錯失了瞬間滲透的李在城。下半場第15分鐘，李在城在禁區中央接到地滾斜傳球後，左腳轉身射門，攻入本隊第二粒進球。下半場第42分鐘，拜仁隊的勒羅伊•薩內扳回壹球，但終究無力回天，由此李在城的第二粒進球成為攻勝壹球。 接連攻入個人本賽季德甲第4、5粒進球的李在城連續5場比賽（4粒進球、2次助攻）都貢獻了攻擊點（進球或助攻）。李在城在第10輪與多特蒙德隊和第11輪與荷爾斯泰因基爾隊的比賽中各攻入壹球。在第12輪與霍芬海姆隊和第13輪與沃爾夫斯堡隊的比賽中，他各貢獻了壹次助攻。在李在城貢獻攻擊點的最近5場比賽中，美因茨隊取得了4勝1負的戰績。這是李在城自上賽季5月12日與多特蒙德隊的德甲比賽（3比0•美因茨勝）後時隔7個月再次在壹場比賽中攻入兩球。李在城在本賽季的德甲聯賽和德國足協（DFB）杯大賽等共參加了14場比賽，取得了5粒進球和3次助攻的優異數據。 德甲聯賽事務局將李在城選為當天比賽的最佳球員。德甲聯賽事務局表示：“李在城憑借出色的表現帶領美因茨隊取得了勝利。他不斷折磨著拜仁隊的中場球員和後衛。”拜仁隊是德甲聯賽歷史上奪冠次數最多的球隊（33次），本賽季開賽14場比賽以來首次失利。截至前壹天，拜仁在13場比賽中失球最少（10球），戰績為10勝3平。拜仁隊自去年4月在德甲聯賽中以1比3負於美因茨隊後，時隔1年零8個月再次負於美因茨隊。李在城在賽後表示：“在對陣拜仁隊時攻入兩球並不容易。在進球機會到來時，我努力冷靜地終結了比賽。” 此次比賽是韓國國家足球隊隊友李在城和金玟哉的賽季首場對決。兩人過去曾在韓國職業足球K1聯賽（壹級聯賽）全北現代隊同吃壹鍋飯，並合作拿下兩次聯賽冠軍（2017、2018年）。在李在城和金玟哉打滿全場的情況下，美因茨隊的洪鉉錫（25歲）在下半場第39分鐘替補上場，由此誕生了3名韓國球員壹同站在球場的珍貴場面。 李在城當天表現最佳，但金玟哉在防守上留下了遺憾。足球統計專門媒體《SofaScore》給李在城打出了兩隊首發球員中的最高分8.3分，給金玟哉則打出了最低分6.3分。德國媒體《慕尼黑晚報》指出：“金玟哉在第壹個失球場面中過於消極。”

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