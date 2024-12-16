《東亞日報》等報社壹致發行號外……市民們“第壹次看見好新奇”紛紛拍照留念. December. 16, 2024 08:02. by 徐智媛記者、 金和永記者 wish@donga.com、run@donga.com. 尹錫悅總統彈劾案14日在國會獲得通過後，盡管是不報紙發行的周六，主要報社緊急制作並散發了大部分號外。年輕人對生平第壹次看到的號外感到神奇，中老年層則高興地說：“好久沒拿過號外了。”號外還被稱為“彈劾周邊（紀念品）”“歷史周邊”。 當天在首爾市永登浦區汝矣島國會前和首爾光化門等地，市民們拿到了傳達彈劾案表決消息的《東亞日報》號外。號外頭版掛著“尹彈劾總統，停止職務”的頭條，內容還包含尹錫悅被停職後的國政和調查展望、提前大選體制等。其他主要媒體也各自制作號外，發放到人群聚集的地方。 號外是指不是正規報紙發行日或發行時間、但為了傳達重大消息而制作發行的報紙。雖然分量比壹般正規報紙少，但可以快速傳達災難、國家主要重大事項。本報制作了2010年11月23日朝鮮炮擊延坪島、2011年12月19日金正日去世時的號外。此次號外是13年來的首次。 市民們看到號外後紛紛覺得“好新奇”。記者在國會前見到的大學生徐某（22歲）說：“和朋友壹起喊著‘號外！號外！’拿到了報紙。我認為這才是真正的‘歷史周邊’。”大學生朴某（27歲）說：“在2024年看到只能在電視劇中看到的號外實物，切身感受到了我在歷史現場的事實。”與7歲的兒子壹起參加集會的金某（42歲）表示：“10年後孩子成為高中生後會再次給他看。這將成為能夠久久回憶這壹瞬間的意義深遠的紀念品。”部分市民拿著號外自拍“認證照”。 想要號外的問詢也絡繹不絕。居住在釜山的上班族趙某（39歲）遺憾地表示：“因為是紀念歷史性日子的的周邊商品，所以聯系了便利店等，但得到的答復是地方上沒有發放。”當天，X（舊推特）、照片墻等社交媒體上也出現了很多“想買號外”的帖子。

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