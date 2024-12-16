每當關鍵時刻向韓中關系潑冷水的尹總統. December. 16, 2024 08:00. . “深感意外和不滿。” 中國外交部發言人毛寧在12日的例行記者會上，就尹錫悅總統在對國民談話中提到中國人涉嫌間諜事件和中國太陽能設備破壞韓國森林的可能性做出了上述回答。中國政府與實時報道韓國戒嚴事態的中國媒體氛圍不同，此前壹直以“內政問題”為由回避公開表態。但是，尹總統把中國作為不會辭職的“辯解”依據，令中國勃然大怒。 有人指出，即使尹總統是出於積極強調國家安全和經濟危機狀況而把中國列入談話內容，但在全國國民和全世界關註的情況下，提及特定國家是不合適的。在中國看來，撇開是否屬事不談，也會感到荒唐。中國外交部在新聞發布會上對其他政府和人士的行為進行反駁時使用“意外”的表述，是很難找到的。 韓國外交部在尹總統談話的第二天即13日表示，“發展韓中關系重要的認識沒有改變”，出面收拾局面。但是，在中國已經出現了“荒唐的胡言亂語”的批評。官方媒體評價說：“這是毫無根據的主張，也是為了平息彈劾。”更何況，愛國主義傾向較強的中國網民將尹總統這壹發言利用為貶低韓國的素材。 尹總統的發言成為韓中關系的變數並不是第壹次。去年4月，他在接受路透社采訪時，就中國大陸和臺灣的兩岸矛盾表示：“臺灣問題不僅僅是中國大陸和臺灣的問題，而是像南北韓之間的問題壹樣，跨越地域範圍，成為全世界性問題。”將臺灣問題視為內政的中國當時對韓國使用了“玩火”的措辭，進行了猛烈的批評。 去年的發言和此次事態出現在“最壞時機”，這壹點也很相似。去年尹總統的發言是在中國實行“新冠清零政策”後恢復外國歌手在華演出等解除限韓令的期待進壹步提高的情況下做出的。尤其是在中國國家主席習近平訪問廣州LG顯示器工廠壹周之後。這是自2012年執政以來，習近平主席首次訪問韓國企業。很多人分析說，原定去年底在首爾舉行的韓中日領導人會議推遲到今年5月，也與尹總統的涉臺發言不無關系。 此次戒嚴事態也已經開始對韓中關系造成負面影響。最具代表性的是，韓國駐華大使鄭在浩原定16日的卸任和大使內定者金大棋的赴任時間變得撲朔迷離。鄭大使是存有刁難使館職員爭議和被在野圈批評資質不足的人物。有人指出，金大棋也因為任命自己的尹總統被停職，即使就任也難以期待有積極的行動。 也有人擔心，明年11月慶州亞太經合組織峰會的準備和協商也會受到影響。壹個月後即將迎來“特朗普2.0時代”，在韓中日三國本應就東北亞局勢進行激烈的“推拉”之際，總統和大使都不夠完整。 有評價認為，隨著14日國會表決通過尹總統彈劾案和總統停職，韓國政治的不確定性暫時得到了緩解。但與此同時，我們不應該忘記，恢復受傷的國格、使韓國外交正常化的工作才剛剛開始。

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