“這是壹首爲釜山准備的歌曲。”13日晚8時20分，在釜山蓮堤區亞運會主體育場，防彈少年團（BTS）宣布當天首次公開了3月發行的正規第五張專輯《阿裏郎》收錄曲《NORMAL》的韓語版本，觀衆席爆發出震耳欲聾的歡呼聲。隨後，當成員們演唱2018年專輯主打歌《偶像》並繞跑道壹周時，現場歡呼聲更加高漲。這是“防彈少年團世界巡回演唱會‘阿裏郎’in 釜山”的第二場演出。爲紀念全員服完兵役、以完整體回歸並推出正規第五張專輯《阿裏郎》，防彈少年團策劃了此次世界巡回演唱會，釜山場由此上演。釜山出身的成員朴智旻和田柾國用“見到大夥兒真高興”等方言向粉絲團“阿米（ARMY）”打招呼，座無虛席的觀衆席上，彙聚成壹片象征防彈少年團的紫色應援棒“阿米棒”海洋，歡呼聲響徹全場。當天也是防彈少年團出道13周年紀念日。粉絲們手舉寫有“感謝妳13年來成爲我們的明天”等字句的手幅，唱起了生日祝歌。據釜山市方面統計，兩天的演出共吸引11萬人次到場觀看。演出場地外，據警方估算也聚集了超過9000名全球粉絲。來自菲律賓馬尼拉的約利（37歲）說，“能看到《NORMAL》韓語版首次公開，太激動了。”自稱“當了9年阿米”的牙買加粉絲金伯莉（34歲）說，“爲了看演出，我空出了壹整個月來韓國”，“成員們性格都好，表演又出色，防彈少年團是壹個特別的組合。”當天全體觀衆中有90%爲女性，因女廁不足，衛生間前排起了超過100米的長隊，成爲壹道獨特景象。此外，12日和13日的演出分別延遲1小時15分鍾和20分鍾開始，出現了壹些混亂。經紀公司HYBE方面就此致歉稱，“觀衆入場程序不夠順暢。”釜山=金華英記者 run@donga.com