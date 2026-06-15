李在明：“執政黨的熱情應朝向全體國民，而不是自己陣營”

正在歐洲巡訪的李在明總統當地時間13日表示，“脫離現實的理想主義者會成爲沒有解決方案、只熱衷於劃分幫派的無能煽動者。執政黨的熱情應朝向‘全體國民’，而不是‘自己陣營’。”有分析認爲，這可能是針對發出“廢除檢察機關補充調查權”等強硬信息、謀取黨權連任的共同民主黨代表鄭清來。李在明當天在X（舊推特）上發表題爲《執政黨和在野黨以及政治責任》的文章，並寫道：“相比對抗和排斥，（執政黨）應通過不斷的對話溝通，起到調節矛盾、最大限度地減少反對的‘大容器’作用。”李在明表示：“執政黨不能放棄信念，但相比信念的語言，更應該集中於‘責任的語言’。”他還說：“既然已經接受國民的委託執政，就要以對公共利益而不是私利的最大熱情去思考，用最冷徹的均衡感協調現實和理想，克服妨礙和難關，對結果負無限責任。”對於李在明在出訪期間強調“私利”“劃分幫派”等表述以及執政黨的責任，青瓦臺和執政黨分析認爲，這實際上是針對鄭清來。李在明8日就地方選舉結果評價說，“這是國民給現政權的警告”，並就國政支持率下降道歉，鄭清來則提出“廢除檢方補充調查權”等口號，團結強硬的支持層謀求連任。據悉，特別是對於鄭清來10日聲稱“國民是的永恆的，政權是短暫的”，青瓦臺反應激烈。執政黨高層人士14日表示：“青瓦臺內部感到憤怒，‘鄭清來的發言最終是威脅要彈劾總統嗎’?”黨內親李在明派和親鄭清來派之間的矛盾正在演變成陣營之間的全面戰爭。親李在明派議員趙啓垣14日在臉書上針對鄭清來表示：“這是在嘲笑（總統的話）嗎?突然拿出補充調查權問題，重新選擇用陣營框架來製造分裂。倒不如坦率地宣佈，‘我和李總統想法不同，因此我要走以陣營爲中心的自己路線，宣佈路線對抗。”相反，親鄭清來派事務總長趙承來表示：“應該理解爲強調執政黨整體在地方選舉後應採取何種姿態的責任性。壓縮爲針對特定人士，是對總統本意的歪曲”。申圭鎮記者、金自炫記者 newjin@donga.com、zion37@donga.com