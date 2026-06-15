崔泰源要求全速推進人工智能轉型 將引進“壹人壹智能體”

SK集團會長崔泰源要求集團層面迅速、全方位推動人工智能轉型。他指出，人工智能不能僅停留在個人業務輔助層面，必須被用于創造整個組織的業績。據SK集團14日消息，崔泰源11日至13日出席在京畿道利川市SKMS研究所舉行的“2026年新利川論壇”，強調要以人工智能轉型爲中心開展經營，實現大轉型。崔泰源在會上叮囑全體成員參與其中，稱“是時候360度全方位、全速投入人工智能轉型了”。新利川論壇系整合以往SK集團管理層共商發展大計的“經營戰略會議”與員工們討論的“利川論壇”而成的活動。崔泰源、SK集團首席副會長崔載源、SK超級卓越追求協議會議長崔昌源以及主要關聯公司首席執行官（CEO）悉數出席。在人工智能應用方面，崔泰源提出，必須超越“我的人工智能”，進化爲能將組織整體業績聯系起來的“我們的人工智能”。他表示，“目前超過90%的成員都在使用人工智能”，“我們需要的不僅是個人使用的人工智能，更是能讓我們所做的工作轉化爲組織整體業績的人工智能。”關于人工智能轉型的第壹步，他解釋道，“就是各自重新定義業務，並摸清通過人工智能要革新什麽、怎麽革新。”爲此，崔泰源宣布將引進“壹人壹智能體”。人工智能智能體是壹種基于生成式人工智能，能夠理解用戶工作目標，執行資料檢索與摘要、文檔撰寫、日程管理等任務的輔助型系統。崔泰源還透露了構想，稱將親自打造數十個“會長化身智能體”，讓它們與各關聯公司管理層、成員以及其他人工智能智能體進行溝通。崔泰源強調，人工智能轉型的本質在于“改善運營”。他說，“突破重重難題、應對未來機遇的力量，終究來自運營改善”，“人工智能轉型是提升運營改善執行力的最佳手段。”與此同時，崔泰源對SK集團所具備的人工智能産業能力也展現出自信。他評價道，“從內存半導體到數據中心基礎設施，再到能源和電氣化能力，真正具備所謂‘全棧（Full-Stack）’競爭力的企業屈指可數。”他進而強調，“如果現在不全速、全方位執行人工智能轉型，絕好的機會將不會再來。”本次論壇上，人工智能智能體“Sky”對會議內容進行實時摘要發布，虛擬人工智能討論嘉賓參與辯論，展現了SK集團內部的人工智能實力，引人矚目。李棟勳記者 dhlee@donga.com