中國對朝核“睜一隻眼閉一隻眼”，如何處理?



中國有句俗語叫“睜一隻眼閉一隻眼”。直譯就是“睜開一隻眼睛，閉上一隻眼睛”。這是日常生活中明知對方的錯誤卻假裝沒看到而放過時使用的表達方式。這在人際關係中雖然被解釋爲寬容或美德，但在社會或政治領域，也有很強的“迴避責任或對非法行爲裝作不見”的意義。中國在8日與其擡舉爲血盟的朝鮮舉行的首腦會談中，連“無核化”的“核”字都沒有提及，看起來與這也沒什麼區別。



據日本英文報紙《日本時報》報道，此次朝中首腦會談的最大信息是“留諸未言”。很多人評價說，中國國家主席習近平在2019年首次訪問朝鮮時強調“中國在韓半島無核化中的作用”，此次則保持沉默，事實上承認了朝鮮擁有核武器。



在徹底堵死的南北關係中，韓國一直期待中國發揮斡旋者作用，這次可能是“被打後腦勺”的心情。李在明政府上臺後，在去年11月和今年1月舉行的兩次首腦會談中積極提出“韓半島和平”和“無核化構想”。中國卻在朝鮮面前對核問題保持沉默，反而希望朝鮮能夠完成九大提出的目標。朝鮮在九大上鞏固了擁核國家地位，將南北定性爲“敵對兩國”關係。



這對於朝鮮國務委員長金正恩來說是個成果。朝鮮已經與俄羅斯在軍事、經濟上密切勾連，如果對華經濟合作也重新活躍，國際社會的制裁效果將大幅減弱。中俄在上個月首腦會談後發表的聯合聲明中表示“反對單方面對朝制裁”。也就是說，得到中俄支持的朝鮮以棄核爲前提與美國進行對話的因素也大幅減少。



朝鮮的核戰鬥力增強將超出韓半島動搖整個東北亞。朝鮮的核挑釁會給包括日本在內的其他國家提供核武裝藉口，助長地區內的軍備競賽。最重要的是，對於地緣政治風險成爲國家發展主要絆腳石的韓國來說，這是一件痛心的事情。在朝鮮在中國的默許下作出草率判斷之前，現在急需出手。



與在解決朝核問題上志同道合的美國加強團結非常重要。朝中首腦會談之後的11日在首爾舉行的第六次韓美核磋商小組會議之後，聯合聲明中首次包含“朝鮮無核化”也是出於同樣的原因。第二天即12日，韓美日在日本東京舉行了有關朝鮮的韓美日磋商，最近迅速調整了立場，這也是值得肯定的。



當然，不能放棄或輕視與中國的對話。中國也不甘心面對邊境的朝鮮繼續增強核戰鬥力和遠程導彈能力，美國以此爲藉口加強地區軍事力量。一名外交消息人士就最近中國剋制使用“韓半島無核化”一詞解釋說：“相比放棄或反對無核化，是缺乏新的共識。”意思是說，中國一定程度上也認識到沒能阻止朝鮮進行核開發的責任感，但在朝鮮已經擁核的現實中，也非常苦惱。



李在明總統10日在就任一週年記者會上強調：“現在應以中斷核物質的追加生產等爲短期目標進行協商。如果因此質問‘爲什麼放棄無核化’，只會製造更壞的情況。”韓國和中國的苦惱可能沒有太大的不同。有必要繼續努力說服中國，不放棄“韓半島無核化”的最終目標，持續行動，哪怕是邁出一小步。

