李在明：“執政黨應集中於負責任的語言”……期待“在野黨反射利益”的時代已經過去

李在明總統13日對執政黨表示：“相比信念的語言，更應該集中於負責任的語言。”正在歐洲巡訪的李在明在X（舊推特）上表示：“因爲執政黨有責任解決國民的溫飽問題，並用結果證明。”他還說：“脫離現實的理想主義者們，會成爲沒有解決方案、集中於劃分幫派的無能煽動者。”這被解讀爲，繼5天前舉行“應與在野黨時期不同”的記者招待會後，再次敦促共同民主黨發生變化。李在明的發言是在共同民主黨代表鄭清來主張“全面廢除檢察機關的補充調查權”一天後提出的。該黨強硬派堅持廢除補充調查權，執政黨內部也提出了“其損失會轉嫁給國民”的慎重論，法務部長鄭成湖反駁鄭清來的發言道：“如何保護受害者?”李在明指出“執政黨的熱情應朝向全體國民，而不是自己陣營”，似乎與此不無關係。李在明3個月前也向共同民主黨提出過作爲執政黨責任的要求。共同民主黨強硬派反對政府的檢察改革方案，鄭清來對此沒有好好協調，李在明當時強調：“不能因爲成爲執政勢力就隨心所欲。”但是，當時鄭清來也主張總統的指責並非針對自己，青瓦臺反駁說，“這是對自己有利的解釋”。像這樣，從執政初期開始一再出現的鄭清來和青瓦臺之間的矛盾甚至出現了“明清大戰”的說法。到目前爲止，執政黨議員之間、支持層之間反目成仇的樣子仍然毫無過濾地暴露出來。這種矛盾在8月重新選拔黨代表的全黨大會之前正更加激化。鄭清來公開表示“政權是短暫的”，青瓦臺則表示“這是在動搖政權”，表現出了不滿。應該與政府緊密協商國政的執政黨代表在執政剛過1年的時候就已成爲執政黨與青瓦臺矛盾的發源地，這本身就不正常。在這種情況下，執政黨、政府、青瓦臺會議在地方選舉結束10天后一次也沒有召開。爲了解決高物價、高匯率、高利息、房價穩定、就業難等民生問題，政府和執政黨本應抓緊時間碰頭。此次選舉結果表明，共同民主黨只依靠支離破碎的國民力量黨的反射利益來維持支持率的時期已經過去。執政第二年的執政黨首先需要均衡感和實行能力。執政黨代表站在黨內消耗性矛盾的正中間，那就難辦了。