法院：“平壤無人機行動是在朝鮮沒有飄送垃圾氣球時，並非應對挑釁”

據悉，法院12日在前總統尹錫悅等人的“平壤無人機行動”案一審中認定該行動是爲了緊急戒嚴的非法行動，是因爲捕捉到了很多不服從正常指揮體系而強行行動的情況。據內亂特檢組（特別檢察官趙恩錫）等14日透露，首爾中央地方法院刑事合議36庭（庭長法官李正燁）就“平壤無人機行動”判斷稱，“這是前國防部長金龍顯主導的計劃和指示。如果不是聯合參謀本部懷疑金龍顯的意圖，指示反對或消極應對，難以排除行動更加頻繁的可能性。”據特檢掌握的情況，金龍顯2024年9月被任命爲國防部長後，向聯合參謀本部作戰本部長李承五下達“無人機滲透朝鮮行動”的指示，但得到的是“現在不是實施行動的時候”的反對意見。特檢認爲，2024年10月無人機在平壤一帶墜落的消息傳開後，聯合參謀本部等反對意見不斷，但金龍顯強行繼續實施行動。平壤無人機行動在作戰企劃和執行階段沒有經過國家安保會議常任委員會的協商等，與通常軍事行動不同，沒有正常進行國家安保室報告程序。針對特檢的上述公訴事實，法院認定有罪。包括尹錫悅在內的被告人們就此次行動主張，“這是爲應對朝鮮在2024年5月前後對韓國飄送垃圾氣球的正常軍事行動”，但法院沒有接受。從前年10月25日到11月17日，朝鮮連續20多天沒有放飛垃圾氣球。但據分析，在此期間，由金龍顯主導的平壤無人機行動仍在繼續，因此法院認爲，難以認爲這是對朝鮮挑釁的相應應對。法院認爲，經時任國軍統帥尹錫悅的批准，金龍顯主導了行動，忠巖高中同窗、前國軍反間諜司令呂寅兄隱瞞行動等，參與了行動。呂寅兄在得知2024年10月12日無人機司令部的無人機機體在京畿道漣川墜落的事實後，以“我軍無人機”爲由，要求收集機體和採證照片等，這些參與隱瞞事件的嫌疑被起訴，被判有罪。高道藝記者 yea@donga.com