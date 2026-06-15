孫興慜被指最具威脅 墨方遺憾其曾攻破己方球門

在2026年美加墨世界杯首場比賽中以2比1逆轉戰勝捷克隊的“洪明甫號”，12日賽後正從容備戰19日上午10時與墨西哥隊的小組賽第二場比賽。上屆卡塔爾世界杯時，韓國隊在小組賽首戰過後平均4.9天便迎來第二場比賽。本屆賽事晉級球隊從32支擴軍至48支，兩場比賽間隔7天，相對較爲充裕。13日，即戰勝捷克隊的次日，部分球員在完成恢複訓練後，還前往墨西哥瓜達拉哈拉市區休閑放松。本屆賽事轉播商“福克斯體育墨西哥頻道”報道稱，孫興慜（洛杉矶FC）、金承奎（東京FC）、李在城（美因茨）等韓國球員當天光顧了瓜達拉哈拉市區壹家墨西哥卷餅餐廳。該媒體稱，“韓國球星孫興慜到訪，這家餐廳將因此名聲大噪”，“希望球員們能卸下身心疲勞，展現出良好的競技狀態。”14日，韓國隊球員同樣沒有安排正式訓練，與前來墨西哥助威的家人共度時光，獲得充分休息。但作爲本屆賽事聯合東道主之壹的墨西哥隊，依然是令韓國隊倍感壓力的對手。韓國隊在世界杯賽場上兩次對陣墨西哥隊，全部告負。1998年法國世界杯小組賽首戰，韓國隊1比3落敗；2018年俄羅斯世界杯小組賽第二場，韓國隊1比2失利。在國際A級賽事曆史交鋒中，韓國隊以4勝3平8負處于下風。自2006年2月15日在美國洛杉矶進行的熱身賽中以1比0獲勝後，韓國隊對陣墨西哥的戰績爲1平3負。截至14日，墨西哥隊在國際足聯排名中位列第13，高于排名第22位的韓國隊。此外，韓國隊至今從未在世界杯小組賽第二場比賽中取勝。從1954年瑞士世界杯到2022年卡塔爾世界杯，韓國隊小組賽第二場的戰績爲4平7負，勝率爲零。即便是創造四強神話的2002年韓日世界杯，韓國隊第二場也與美國隊1比1戰平。這場事實上相當于A組頭名之爭的比賽，韓國隊志在同時打破世界杯小組賽第二場不勝怪圈以及對墨西哥隊的不勝紀錄。韓墨之戰的舉辦地，正是韓國隊收獲首勝、心情愉悅的瓜達拉哈拉體育場。開球時間也與此前首戰（當地時間晚8時）相近，爲晚7時。墨西哥隊方面存在戰力損失。首戰中佩戴隊長袖標出戰的“墨西哥金玟哉”塞薩爾•蒙特斯被罰出場，無緣對陣韓國隊。本屆賽事墨西哥隊26人最終名單中有12人來自本國聯賽，有評價認爲，與過去相比，其整體實力有所削弱。墨西哥隊截至上屆世界杯，小組賽第二場戰績爲5勝5平7負。韓國隊主教練洪明甫表示，“我認爲，在首戰中獲勝的我們和墨西哥隊，都把這場比賽看得很重要”，“墨西哥隊將得到主場球迷的強力支持，但我們在首場比賽中的勝利也會帶來積極影響。”金培中 wanted@donga.com