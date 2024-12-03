朝野黨派決定對“蔡上等兵事件”進行國政調查. December. 03, 2024 07:49. by 權九龍記者、黃亨俊記者 9dragon@donga.com、constant@donga.com. 國民力量黨2日召開議員全體會議，決定接受共同民主黨要求的“蔡上等兵殉職事件國政調查”。國會議長禹元植計劃在4日的國會全體會議上處理國政調查實施計劃。這是第22屆國會開院後的第壹次國政調查。第21屆國會在2022年11月至2023年1月為查明梨泰院萬聖節慘案真相進行了國政調查。共同民主黨對執政黨的參與表示：“雖然為時略晚，但仍然歡迎。希望其參與不是為了妨礙查明真相。” 國民力量黨院內代表秋慶鎬當天在國會議員全體會議結束後會見記者時表示：“通過國政調查，徹底查明與蔡上等兵殉職事件相關的各種問題，並向國民說明，讓國民有機會理解，出於以上考慮，決定參與國政調查。”國民力量黨計劃在18名國政調查委員中，由國會法制司法委員會執政黨幹事柳相範議員等法司委所屬議員和國防委員會所屬議員擔任執政黨所占名額的7名國政調查特別委員會委員。共同民主黨有10人，祖國革新黨有1人。朝野政黨計劃就確定國政調查期限和對象的國政調查實施計劃繼續進行協商。 執政黨之所以轉向參與國政調查，是因為即使執政黨拒絕國政調查，在野黨也可以單獨實施國政調查。根據國政監查及調查相關法律，如果四分之壹以上的在籍議員提出要求，國會就要實施國政調查。秋慶鎬解釋說：“在高級公職人員犯罪調查處沒有得出調查結果的情況下，雖然認真考慮過不參加國政調查，但共同民主黨的單獨國政調查運營可能會呈現另壹種畸形形態。雖然國會通過各種聽證會和國政監查等為查明真相開展了活動，但共同民主黨試圖為了用於政治鬥爭進行國政調查。” 總統室表示：“秋慶鎬已經充分表明了對在野黨畸形運營國政調查委員會的擔憂等接受國政調查的理由，因此不會表明其他立場。”也就是說，這是執政黨與總統室充分協調後決定的事情。 共同民主黨院內發言人尹鐘軍（音）當天會見記者時表示：“期待（國民力量黨的）參與不是為了妨礙真相查明。如果推進國政調查，僅憑至今為止查明的事實，就可以接近查明真相。”

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