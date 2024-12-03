失去原則的推遲“虛擬硬幣稅”……朝野齊心協力助長“舉債投資”嗎？. December. 03, 2024 07:48. . 朝野政黨決定，把原定明年1月實施的對虛擬資產投資所得的征稅再推遲兩年。考慮到以青年層為中心的個人投資者的反對，因而在決定廢除金融投資所得稅後，又推遲征收虛擬資產稅。在連續兩年大規模稅收漏洞成為現實的情況下，不斷發生推翻“有收入的地方就有稅”的稅收基本原則的事情。 虛擬資產課稅的核心是，如果通過虛擬資產投資獲得的收益超過每年250萬韓元，就要對超額收益征收22%的稅金。為此而修改的所得稅法2020年在國會獲得通過，原計劃從2022年開始實施，但由於朝野協商，先後兩次推遲了3年。但是，在下個月1日即將實行之際，政府和國民力量黨再次提出推遲至2027年的修正案，共同民主黨也放棄了提高扣除限額、按原計劃實行的既有方針，決定共同參與。 政府和兩大政黨認為，為了虛擬資產課稅，需要進壹步完善制度。與國內交易所不同，在幣安等海外交易所進行的硬幣投資不能100%掌握，因此課稅平衡性可能會出現問題。但是，這不能不責怪在3年寬限期內沒有做好課稅準備、虛度光陰的政府和國會的瀆職行為。 美國、英國、德國、日本等主要國家雖然很難掌握海外投資，但已經對虛擬資產收入征稅。韓國稅收財政研究院也指出：“與國際現狀相比，以基礎設施建設不完善為由推遲征稅實屬罕見。”因此有人批評說，朝野為了獲得近800萬名的國內虛擬貨幣投資者的選票，出面推翻了課稅。 最近，對虛擬資產友好的美國前總統特朗普贏得連任後，硬幣市場呈現出過熱現象。在國內虛擬貨幣交易規模超過KOSPI、KOSDAQ股票交易金額的情況下，毫無原則地反復推遲征稅，令人擔心會不會成為債務投資熱潮的導火索。今後，如果不想讓虛擬貨幣課稅不了了之，就應該盡快構築相關法律和制度、基礎設施，提高稅收政策的可信度。

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