作曲家金炯錫將在英國牛津大學負責K-POP專題講座. November. 28, 2024 07:42. by 趙은아 achim@donga.com. 作曲家兼制作人金炯錫（照片•人名音譯）被英國牛津大學選為世界藝術家。 27日，據牛津大學趙智恩教授所在研究組透露，牛津大學今年新設了“人文大學•凱洛格學院訪問項目”，將金炯錫選定為世界6名藝術家之壹。因為他是引領K-POP發展的“創新藝術家”。 牛津大學將通過該項目邀請世界級藝術家，與牛津的學者們壹起進行創作和研究。從今年開始，預計每年下半年（7~12月）將選出10名左右。被選定的藝術家們在訪問期間將以訪問學者的身份在牛津內的多個學院與多名當地學者進行交流，並參加會議等。 金炯錫將負責人工智能（AI）和K-POP相關的特別講座和演奏。他將於下月4日在牛津大學沃爾夫森學院進行演講，並在教職員面前親自演奏自己作曲的K-POP歌曲。他計劃與趙智恩教授研究組共同研究韓文世界化、AI和韓流的融合等。 今年7月，金炯錫在牛津大學謝爾登音樂廳舉行了特別演講及迷妳演唱會，為了普及韓國語，允許大學方面使用自己作曲的1400多首歌曲。當時還公開了與趙教授壹起制作的學習韓文的歌曲《Ga Na Da頌》。金炯錫是第壹個在17世紀建立的謝爾登音樂廳進行演講的亞洲大眾音樂人。

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