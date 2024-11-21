破產企業數創歷史新高……“起碼今年要活下來”. November. 21, 2024 08:30. . 調查顯示，韓國今年前10個月申請破產的企業已經超過了以年為基準的歷史最高值。1月至10月，全國法院處理的法人破產宣告（引用）件數為1380件，比去年同期（1081件）增加27.7%。這已經超過破產申請最多的去年全年（1302件）。曾忍受新冠疫情的企業因無法再忍受長期的不景氣和高利率而崩潰。 破產企業不分批發及零售業、制造業、信息通訊業、建設業等行業。在制造業中主要集中在機械、裝備、電子、金屬加工領域。《東亞日報》采訪組參觀的京畿平澤、華城市壹帶，最近關門的工廠不在少數。在壹家電子設備制造企業工廠前，只有破損的電視等庫存被放置不管，在成車合作企業工廠，工廠設備被卡車運走賣掉。采訪組見到的企業們表示：“抱著只能活過今年的心態堅持著。” 進入今年以來，雖然以半導體和汽車為中心恢復了出口，但中小企業表示完全感受不到經濟復蘇。因為高利息和高人工費帶來的資金困難、來自中國的低價物量攻勢等，出口好轉的溫氣未能擴散到中堅、中小企業。大企業的情況並不是很好。在建設景氣停滯和中國低價物量攻勢下，浦項制鐵今年關閉了兩家工廠，現代制鐵也決定中斷慶北浦項工廠的運轉。面臨流動性危機的大企業為了應對經營的不確定性，甚至整理了精品事業，正在堅持。 問題是明年情況也不太可能好轉。國際貨幣基金組織20日下調了今明兩年的韓國經濟增長率預測值。今年從2.5%下調至2.2%，明年從2.2%下調至2.0%。特別是明年由於全球經濟的不確定性，“下行風險”更大。也就是說，美國特朗普第二屆政府上臺後，如果貿易環境發生變化，增長率有可能下降到2%以下。 政府應該通過放寬限制、稅制、金融等支援，積極幫助健全的企業避免因暫時的危機而崩潰。改善工資和雇傭體系、調整產業結構等根本性的結構改革也迫在眉睫。國際貨幣基金組織也指出：“為了加強經濟恢復力，需要強有力的經濟政策。”在很難挺過今年的企業喘不過氣來之前，必須抓緊了！

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