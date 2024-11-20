我的夢想，我的人生. November. 20, 2024 08:31. . 大學畢業後沒有什麽特別想做的事情的龍俊（洪炅飾）有壹天去幫媽媽的面食店送外賣盒飯時，看到理想型夏天（盧允瑞飾）後壹見鐘情。夏天對於妹妹秋天（金瑉周飾）在遊泳館取得的越來越快的遊泳成績，像自己的事情壹樣高興，沈浸在妹妹參加殘奧會獲得金牌的夢想中。雖然夏天患有聽覺障礙，正在用手語代替語言，但這對龍俊來說並不是什麽重要的事情。龍俊用大學時期學到的手語與夏天對話，兩人漸漸靠近，秋天也支持這樣的龍俊的勇氣。 趙善浩導演的《聽說》是翻拍同名臺灣原作的電影，講述的是與聾啞人的愛情故事，比起臺詞，手語登場的情況更多。可能是因為生活在語言的洪水和公害中，這部作品用非語言的手語傳達的心反而更觸動人心。特別是，正如龍俊的心情壹樣，除了自己以外，總是照顧別人的夏天，與很難找到對他人的關懷的現實相吻合，讓觀眾們也陷入愛情。 但是想先照顧別人的夏天的心卻抹去了自己的夢想和人生，讓妹妹感到吃力。說妹妹的夢想是自己的夢想的夏天，努力推開漸漸靠近的龍俊的心，告別。“姐姐的夢想是？姐姐的夢想是什麽？姐姐只知道我的夢想吧？”在妹妹的指責下，夏天說“妳的夢想就是我的夢想”，但是妹妹說這句話讓我很有負擔和痛苦 。“為什麽要把姐姐的人生寄托在我的夢想上？” 上周高考結束了。遺憾的是，雖然很難輕易說出夢想的教育現實，但希望孩子們現在能夠不顧他人的視線，思考自己的夢想。當然，壹直認為孩子的夢想就是我的夢想的父母們也壹樣。

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