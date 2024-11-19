為應對朝鮮派兵，拜登允許烏克蘭使用遠程導彈. November. 19, 2024 07:55. by 巴黎=常駐記者 趙恩娥、申圭鎮記者 achim@donga.com、newjin@donga.com. 《紐約時報》當地時間17日報道說，美國總統拜登為了應對朝鮮向俄羅斯派兵，允許烏克蘭將美國支援的地對地導彈用於攻擊俄羅斯本土。有分析認為，任期還剩兩個月的拜登總統為了提高對烏克蘭的支持強度，打了進行重大轉變的主意。 據《紐約時報》報道，拜登允許烏克蘭使用射程約300公裏的地對地導彈“ATACMS”攻擊俄羅斯本土目標。美國政府官員認為，該導彈很有可能是為了防禦位於俄羅斯本土西南部庫爾斯克的烏克蘭兵力而針對俄羅斯軍隊和朝鮮軍隊進行的攻擊。 據悉，拜登總統此前不允許烏克蘭用ATACMS攻擊俄羅斯本土，但上月確認朝鮮向俄羅斯派兵後，決定改變戰略。美國政府人士向《紐約時報》表示，雖然不期待此次戰略變化從根本上改變戰爭態勢，但此舉旨在向朝鮮發出“朝鮮軍隊羸弱，不能再派遣兵力”的信息。 俄羅斯立即表示反對。據路透社報道，俄羅斯眾議院國際問題委員會副委員長弗拉基米爾·紮巴羅夫就此次措施表示，“這是向第三次世界大戰開始的巨大壹步”，表示俄羅斯將立即予以應對。 另壹方面，朝鮮國務委員長金正恩在時隔10年召開的大隊長、大隊政治指導員大會上表明了“加強核武裝”的意誌。事實上這是自5日美國舉行總統選舉以來，朝鮮首次面對特朗普第二個執政期向美國發出信息。朝鮮中央通訊社等朝鮮官方媒體18日報道稱，金正恩15日表示：“加強核武力的路線對我們來說早已是不可逆的政策。現在剩下的只是為了讓核武器能夠履行遏制戰爭的使命和第二使命，具備更加完善的啟動態勢。”

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