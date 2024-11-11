“韓江作家”諾貝爾獎頒獎典禮將用韓語介紹. November. 11, 2024 08:16. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 小說家韓江（54歲•照片）將於下月10日（當地時間）在瑞典斯德哥爾摩舉行的諾貝爾文學獎頒獎典禮上，聽著韓語介紹登上舞臺。 10日獲悉，將韓江的作品翻譯成瑞典語的朴玉京（音）翻譯家最近從瑞典翰林院方面接到了將諾貝爾文學獎頒獎典禮上介紹獲獎者的演講的最後壹句話翻譯成韓語的邀請。朴翻譯家與丈夫、英國倫敦大學東洋非洲大學（SOAS）教授安德斯•卡爾松壹起將韓江的《不做告別》和《白》翻譯成瑞典語。 諾貝爾文學獎頒獎儀式主要用瑞典語進行。但是介紹獲獎者登臺的最後壹句話是用作家的母語發音的。例如采用“親愛的‘韓江’作家請出來（登臺）吧”這樣的方式。 此前，翰林院在2022年諾貝爾文學獎頒獎典禮上介紹法國作家阿尼•埃爾諾，並用法語稱呼他為“親愛的（Ch`ere）阿尼•埃爾諾”。2019年，翰林院介紹奧地利作家彼得•漢特克登上舞臺時，用德語發音稱其為“親愛的（Lieber）彼得•漢特克”。 韓江計劃在頒獎典禮三天前的下月7日在斯德哥爾摩舉行獲獎者正式演講。演講內容將翻譯成英語、瑞典語，並在網站上公布。朴翻譯家和丈夫壹起負責將韓江的演講翻譯成瑞典語。通常諾貝爾文學獎獲獎者在頒獎典禮前通過正式演講發表感想。

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