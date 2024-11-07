孫興慜在倫敦與Faker見面，“休息時喜歡玩英雄聯盟”. November. 07, 2024 08:35. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 5日，英格蘭足球超級聯賽（EPL）托特納姆熱刺隊在球隊照片墻上公開了隊長孫興慜（32歲）和電競明星選手Faker（李相赫•28歲）的合影。 孫興慜與包括Faker在內的職業遊戲團T1戰隊的英雄聯盟（LoL）選手們合影留念。大部分T1選手身穿印有孫興慜簽名的隊服，舉起了大拇指。據T1戰隊相關人士透露，照片是3日在位於英國倫敦的托特納姆熱刺隊的主場托特納姆熱刺體育場拍攝的。 2日，在倫敦O₂體育館舉行的“LoL全球冠軍杯”總決賽中，T1戰隊以3比2擊敗來自中國的BLG戰隊，連續兩年，也是隊史第5次奪冠。自2013年作為職業玩家出道以來，只在T1上活動的Faker將自己保持的LoL全球冠軍杯最多冠軍記錄增加到了5次。 T1選手們在結束LOL全球冠軍杯後的第二天觀看了在托特納姆熱刺體育場舉行的托特納姆熱刺隊與阿斯頓維拉隊的英超比賽。當時T1在照片墻上上傳了選手們坐在觀眾席上的樣子，並寫道“感謝孫興慜選手和托特納姆熱刺隊邀請我們”。孫興慜在這場比賽中貢獻了1次助攻，為熱刺隊4比1的勝利助了壹臂之力。 據悉，孫興慜平時休息時喜歡玩英雄聯盟。孫興慜過去在接受托特納姆熱刺俱樂部采訪時表示：“想和韓國電子競技的明星Faker壹起吃頓飯。”

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