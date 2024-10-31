尹總統理應發表施政演說. October. 31, 2024 08:10. . 據說，尹錫悅總統有可能不會親自發表定於11月4日舉行的2025年度預算案國會施政演說。還剩5天，但總統室除了“還沒有定下來”之外，沒有其他的解釋。如果確定不參加，到時候聽到的將是以由國務總理韓德洙代讀的形式對2025年國政方向和677萬億韓元規模預算案進行說明。這意味著2013年以後11年間積累的總統施政演說這壹傳統將被打破。 1987年通過修改憲法引進的施政演說，是在國會審議新年預算案之前，總統親自說明政府預算案內容、尋求國會協助的場合。雖然也有僅在任期第壹年由總統主持的時候，但自朴槿惠政府以來，總統每年親自訪問國會的慣例已經固定下來，尹總統也連續兩次訪問國會。 總統室周圍人士認為，不參加施政演說有可能是因為在野黨的舉牌示威或彈核口號等。但是不能將此作為跳過總統國會演講慣例的借口。去年的朝野爭鬥激烈程度不亞於今年，朝野政黨還是簽訂紳士協定，最大限度地減少了本會議場的混亂，演講結束後總統還與朝野政黨代表共進了午餐。 僅對明年壹年的國政和預算案進行說明壹事，總統就完全有理由直接向國民報告。況且目前還存在朝俄軍事合作、醫療大亂等諸多重大懸案。總統的責任是對此說明政府的立場，如果有反對輿論就誠實地進行說服。國民也有權直接聽取總統對國政懸案的想法。 尹總統9月初也沒有參加第22屆國會的開院儀式，總統不參加開院儀式在87年體制下尚屬首次。當時，總統秘書室長鄭鎮碩事後解釋稱，“在國會恢復理性並恢復正常之前，不會讓（總統）去國會”，結果被批評“這是國會副議長出身人士能說的話嗎?”。國會固然要改變，但無論發生什麽情況，總統都要尋求國會的協助，表現出溝通的樣子。在野黨也應該克制侮辱國家元首的行為。總統訪問國會、會見國會議長和朝野代表團、向國民伸出手去的事情，無論哪個政權都應該持續下去。

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