秘密資金審判論時隔12年終結日本自民黨“壹黨獨行”. October. 29, 2024 08:25. . 日本首相石破茂領導的執政黨自民黨在27日舉行的眾議院選舉中慘敗。在2012年以後的前4次選舉中，自民黨都單獨獲得過半議席，但此次與聯合政權的另壹軸心公明黨加在壹起也只有215個議席，未能過半（233席）。本月1日就任首相的石破茂就任8天就采取了解散議會的殺手鐧，不想導致了朝小野大的局面。如果到明年7月參議院選舉為止仍不能取得國政成果，則有可能成為短命首相。 自民黨慘敗的最大原因是未能擺脫派系秘密資金醜聞。以安倍派為中心的派別挪用部分贊助款，而沒有將它記在賬簿上，從去年底開始被檢方調查出來。時任首相岸田文雄的支持率跌至10%左右後，對39名議員下達了“勸退”等處罰，岸田本人最終辭職。但自民黨拖拖拉拉，未能斬斷“腐敗之鏈”。受到懲戒的議員們紛紛以無黨派人士的身份參加競選，自民黨還向排除公推的每個議員選區發放了1.8億韓元的國民稅金。結果，牽連到秘密資金的46名議員中，超過六成接受了審判，連同聯合執政的公明黨代表和自民黨的2名現任部長也落選。 惡化的民生經濟進壹步刺激了選民的意向。有不少人評價說，自民黨在安倍執政時期通過“放錢”政策謀求經濟增長，但只是拉大了貧富差距。由於長期的日元弱勢，進口產品價格上漲，物價上漲，實際工資下降了2年多。這是不亞於秘密資金醜聞的選舉不利因素。 日本選民甚至動搖了上任不到1個月的新首相。石破茂在右傾化的自民黨中走的是非主流道路，得到了比較具有改革性的評價。連他也在就任後對改革猶豫不決，違背了與在野黨對話的承諾，急忙解散了議會。結果，石破茂沒能發表國民所希望的政策和政治改革、國民希望聽到的信息，民心也沒有等待。 石破茂表示，“問題在於日本沒有正面面對戰爭責任”，表明了比較轉變的歷史觀。但是，由於選舉失敗，韓日關系很難像期待的那樣迅速改善。他的地位進壹步動搖，不顧黨內保守派和在野黨的反對、做出韓國壹直要求的“裝滿水杯另壹半的決定”似乎並不容易。

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