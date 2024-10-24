安重根義士留下的“獨立”遺墨時隔15年再次回到韓國. October. 24, 2024 08:16. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 安重根義士（1879~1910年）在1910年2月被處決之前，在旅順監獄留下了寫有“獨立”的親筆遺墨（生前留下的字•照片）。字體左側有無名指被截斷的安重根義士的手掌印。旅順監獄看守設樂正雄從安重根義士手中接過，目前由日本龍谷大學收藏。 包括該遺墨在內，位於龍谷大學的安重根義士的4件遺墨時隔15年再次來到韓國。韓國歷史博物館將從24日開始舉辦紀念安重根義士在哈爾濱義舉115周年的“安重根書”特別展。在此次展示會上，包括來自日本的遺墨和韓國的遺墨在內，安重根義士殉國前寫的18件遺墨（13件寶物）將迎來參觀者。 堪稱遺墨中佼佼者的“獨立遺墨”被布置在展廳的中心空間，吸引了人們的視線。從簡練書寫的兩個字的筆跡中可以感受到力量。遺墨上寫著“國家安危，勞心焦思”，展現了安重根義士的國家觀和愛國心。“黃金百萬兩，不如壹教子”遺墨包含了重視教育的安重根義士的哲學。安重根義士1906年在平安南道南浦設立了三興學校等，致力於人才培養。 “為國獻身，軍人本分”展現了作為大韓帝國義兵果斷起事的安義士的心態。“誌士仁人，殺身成仁”則包含著安重根義士犧牲自己實現大義的堅定意誌。 除了字跡之外，還展示了50多件展示安重根義士生活的資料，可以了解安重根義士將恢復國家主權的意誌付諸實踐的過程。韓國歷史博物館館長韓秀（音）表示，“希望此次展覽能夠成為回顧從愛國啟蒙運動到哈爾濱義舉的安義士行動的契機。”該展覽將持續到明年3月31日。免費入場。

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