人工智能“貝魯特火海”視頻，假新聞已入侵戰爭. October. 12, 2024 09:35. . 結束壹周的當地時間周日6日晚。在美國，壹個5秒長的視頻讓社交媒體抖音和X沸騰起來。在沒有特別說明的情況下，貼有標簽“#Beirut（貝魯特）”的視頻中，黎巴嫩首都的中心街道被火海覆蓋。夜空中彌漫著灰蒙蒙的煙霧，居民公寓區面臨倒塌。貝魯特被夷為平地。 雖然反應各不相同，但誰也沒有懷疑是誰引發了這樣的慘案。以色列從上個月開始持續對貝魯特壹帶進行空襲，本月1日在黎巴嫩南部投入陸軍開始地面行動，看起來分明是其所為。特別是美國最大的穆斯林團體“美國伊斯蘭關系協會”在超過20萬用戶的官方X上登載了該視頻，給反對中東戰爭的人們的憤怒火上澆油。據美國哥倫比亞廣播公司報道，該視頻在短短幾個小時內點擊率就超過了1000萬次。 然而，就在第二天，“貝魯特火海”的視頻被證實是假的。是自稱“人工智能藝術家”利用市場上流通的人工智能制作工具制作而成。當時以色列空軍轟炸了貝魯特南部郊區，但位置和受災規模都大不相同。雖然是短短壹天內發生的插曲，但影響不小。阿拉伯圈半島電視臺報道說：“由於虛假的人工智能視頻，黎巴嫩乃至整個中東差點陷入混亂。” 人工智能甚至給關系到人命的戰爭帶來混亂的現實，在某種程度上是預料之中的事情。從今年2月聊天GPT開發公司公開人工智能公開項目名稱為“Sora”的人工智能程序開始，就出現了很多擔憂。輸入幾行文字後，史前滅種動物猛獁象在雪原上行走的視頻壹下子被制作出來，在很多方面都具有沖擊意義。《紐約時報》評價稱“Sora”的作品“非常寫實”，擔心“現在是不貼警告就很難區分真偽的時代”。 在不到壹年的時間裏，人工智能視頻技術取得了更大的進展。本月4日，擁有“照片墻”和“臉書”的元宇宙大科技推出了另壹個人工智能程序“Movie Gen（生成影片）”。以前的人工智能只能創造視頻，但Movie Gen能用人工智能制造聲音。在元宇宙的演示視頻中，蛇爬過叢林時，傳來了穿過草叢般的聲音。據說，《紐約時報》制作了類似視頻，結果只用了不到10分鐘時間就添加了聲音。雖然元宇宙方面表示“壹定會在Movie Gen視頻中加入‘人工智能生成’的句子”，但《紐約時報》采訪結果顯示，也可以將其刪除。 讓我們再看看引起爭議的貝魯特視頻。英國《衛報》委托人工智能專家進行分析的結果顯示，該視頻存在建築物之間連接著燈光等缺陷。美國伊斯蘭關系協會發言人就哥倫比亞廣播公司提出的“只要經過確認程序就能被揭穿是假視頻，為什麽還要刊載”的提問回答說：“這是明顯單純的失誤。以色列在黎巴嫩犯下造成2200多人死亡的犯罪的‘本質’不會改變。”在此期間，在社交媒體上仍然相信是真的的人還在傳播視頻。世界並不只是真實和假想的界線變得模糊。雖然不知道什麽是本質，但信任和倫理的領域也在同時崩潰。

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