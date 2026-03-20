沒有民主勞總的經濟社會勞動委員會成立……危機時“社會對話”很重要



19日，在因中東事態韓元對美元匯率超過1500韓元的危機狀況下，李在明政府的第一屆經濟社會勞動委員會邁出了第一步。經社勞委員會面臨着挖掘突破危機的增長動力和爲穩定工作崗位的社會妥協的課題。經社勞委員會當天決定，作爲第一個議題，確定低出生率和老齡化等人口結構變化帶來的工作崗位問題，並啓動7個分委員會。



人工智能轉型和人口結構變化不是暫時的衝擊。應該立即解決人口減少和老齡化導致的勞動力不足、人工智能擴散導致的青年失業、大中小企業之間的勞動市場雙重結構等問題。問題是，像現在這樣以論資排輩爲中心的工資體系和招聘、解僱都很難的僵硬的勞動市場，不僅是企業，勞動者也很難適應這種急劇的技術和市場變化。最終，要想創造符合人工智能時代的工作崗位，增加青年新錄用，需要新的勞資政大妥協。勞動界接受勞動市場的靈活性，企業分擔勞動者再教育和再就業等社會安全網費用，提高僱傭穩定性的北歐式“靈活穩定性”（Flexicurity）模式可以成爲其框架。



爲此，就需要恢復在制度內通過對話解決社會矛盾的經社勞委員會的社會公論場功能。此前，社會妥協機構之所以空轉，是因爲勞資政找不到利益的均衡點，單方面得出結論的情況很多。民主勞總自1999年退出經社勞委員會前身勞資政委員會以來，27年來一直沒有迴歸。當天韓國勞總也參加了，但民主勞總沒有來。



更何況，此次會議是實施改變勞資關係框架的《黃色信封法》（工會及勞動關係調整法第二、第三條修訂案）後舉行的第一次會議。在國會和街道上炫耀力量、要求落實《黃色信封法》的民主勞總，迴避了考慮勞動的未來、分擔責任和義務的經社勞委員會。民主勞總指責企業和公共機關回避與轉包工會的交涉，要求“社長出面、總統出面”，自己卻迴避了勞資政見面的社會交涉場合。



韓國社會面臨着中東事態和潛在增長率下降等內憂外患。越是危機，社會對話越重要。此次勞資政應該面對面尋找社會大妥協之路。民主勞總應該存在的地方不是街道，而是勞資政的桌旁。

