“俄威脅推動中東歐防務市場擴大…韓企若在波蘭設廠生産將獲更大機遇”

“入侵烏克蘭的俄羅斯，意圖將其軍事影響力擴展至其他歐洲國家。”波蘭總統府外交政策顧問馬爾欽•普西達奇（41歲）本月17日在首爾鍾路區駐韓波蘭大使館接受《東亞日報》采訪時，談及俄羅斯的威脅，他表示：“俄羅斯的最終目標是重塑全球安全架構，我們不得不爲此做准備。”他強調：“包括波蘭在內的歐洲國家，通過加強國防力量來遏制戰爭的能力正變得越來越重要。”自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，波蘭被公認爲北約（NATO）成員國中最爲積極增加國防開支的國家。波蘭地處與烏克蘭和俄羅斯接壤的北約東部前線最前沿。去年，其國防開支占國內生産總值的比重達到4.48%，在北約成員國中位居榜首。普西達奇顧問表示：“當然，投資醫療、教育也很好，但安全是首要任務”，“曆史告訴我們，如果不投資于自己的軍隊，就得向敵人的軍隊進貢。”他強調：“俄羅斯總統普京夢想著重現蘇聯”，“正如朝鮮戰爭時期蘇聯的影響力所顯示的那樣，這種威脅也與東亞息息相關。”他強調，韓國和波蘭都是經曆地緣政治威脅的國家，兩國安全合作至關重要。普西達奇顧問表示：“由于俄羅斯的威脅以及北約層面增加國防開支的動向，整個中東歐地區正成爲全球矚目的防務市場”，“韓國防務企業若進軍波蘭進行生産等合作，將獲得更深入拓展歐洲市場的機遇。”另壹方面，他將上月28日爆發的美國與伊朗之間的戰爭定性爲“對威脅中東歐的俄羅斯盟友（伊朗）的戰爭”。他評價稱，通過此次戰爭，“美國再次證明了其在遠離本土之處完成大規模作戰行動的能力”，“也再次確認了成爲美國盟友是正確的選擇。”普西達奇顧問在此次訪韓期間，會見了韓國總統室和外交部相關負責人，就兩國經濟、安全合作方案以及今年二十國集團（G20）峰會相關事宜進行了討論。金允珍記者 kyj@donga.com