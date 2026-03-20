除國民力量黨以外的朝野6黨將在4月7日之前提議修憲

除國民力量黨外的國會6個政黨決定在4月7日之前提出包含縮減總統戒嚴權限內容的修憲案，推進在6月3日地方選舉時進行國民投票的方案。19日，國會議長禹元植和共同民主黨、祖國革新黨、進步黨、改革革新黨、基本所得黨、社會民主黨等朝野6個政黨院內代表在國會會面，就地方選舉的同時進行修憲國民投票達成了協議。他們決定在修憲案中包括限制總統戒嚴權和憲法全文收錄“五·一八”民主化運動及釜馬民主抗爭精神、地方分權原則等。禹元植表示：“如果難以全面修憲，就從朝野達成共識、國民充分達成協議的事項分階段開始。”意思是說，有關總統任期等權力結構的改憲可在地方選舉之後進行討論。國會6黨以4月7日提出修憲案爲目標，決定在本月30日第二次會議之前說服國民力量黨參與。修憲案表決定員數爲在籍議員的三分之二，295名議員要有197人贊成。但是，如果不包括國民力量黨，即便包括無黨派議員在內的6個政黨所屬議員全部贊成，也只有187人。如果想實現自1987年以後39年來首次修憲，至少需要有國民力量黨10名議員贊成。但國民力量黨明確表示反對在地方選舉的同時就修憲投票的立場。該黨院內代表宋彥錫當天在議員全體會議上表示：“如果作爲選舉活動進行修憲，今後所有選舉都將淹沒在修憲問題上，從政略上實現修憲的可能性非常大。”趙東柱記者、李知雲記者 djc@donga.com、easy@donga.com