3月19日下午，首爾中區明洞街頭。在防彈少年團（BTS）于21日光化門廣場舉行演出前兩天，街頭各處電子屏幕上都滾動播放著多種語言書寫的“歡迎阿米（ARMY，BTS粉絲俱樂部）”字樣。揚聲器裏不間斷地播放著防彈少年團的熱門歌曲，頭戴象征粉絲團的紫色發帶、身背紫色包袋的外國人絡繹不絕，彙聚成人流。隨著防彈少年團回歸演唱會的臨近，首爾市中心已因“防彈少年團特需”而火熱升溫。演出場地附近的商家全力以赴，爲迎接“阿米”們量身打造服務。光化門廣場附近的壹家啤酒屋在店內壹角設置了防彈少年團拍照區和大屏幕，並爲了接待外國顧客，新增了通曉三國語言的員工。店主張文基（52歲，人名音譯下同）表示：“演出當天，所有員工計劃穿上紫色T恤，熱情款待阿米們。”明洞的K-POP周邊商品銷售店也迎來了幸福的繁忙。壹家店鋪的員工說：“顧客比平時多了三倍，應援棒早就賣光了。”從日本趕來的平野葵（20歲）笑著說：“買了防彈少年團角色玩偶和鑰匙扣，以此來平複演出前激動的心情。”周邊的無人沙拉店和咖啡廳也紛紛將訂貨量增加了三倍以上，並開設外國人專用聊天室，積極抓住這壹“旺季”。流通業界也呈現出從演出前就開始享受“防彈少年團特需”的氛圍。據樂天百貨店當天消息，最近壹周（3月11日至18日），明洞樂天百貨總店的外國顧客銷售額較去年同期增長了140%。阿米們不分國籍和世代，彙聚于首爾，融爲壹體。從7歲起就成爲防彈少年團粉絲的美國女孩斯特拉•奇波倫（12歲）爲了觀看偶像演出，隨母親于18日抵達韓國。她的母親梅爾紮•奇波倫（48歲）說：“女兒壹踏上韓國土地，就興奮地問‘真的能親眼見到防彈少年團嗎’”，“我們打算在演出前帶她去HYBE公司大樓等地轉轉，給她留下難忘的回憶。”來自巴西的娜蒂•奧倫（37歲）身著自制的防彈少年團棒球夾克，甚至聘請了攝影師，穿梭于光化門壹帶。來自日本的石本三重子（62歲）說：“2019年也曾因想在江南購買防彈少年團的限定周邊而來過韓國”，“雖然因爲是在演出日程公布前做的計劃，不得不在演出前離開，但來到現場後，真想推遲回國日期。”面對阿米們的入境熱潮，韓國政府也啓動了特別應對措施。法務部將在演出當天向仁川國際機場增派人力，並引導入境客流分散接受審查，實施特別對策。警察廳代行廳長職務的柳在成當天也視察了光化門廣場演出場地，表示：“警方將集中所有力量，盡職盡責確保活動安全結束，不發生任何壹起人群擁擠事故或恐怖事件。”李多謙記者、千鍾炫記者 gyeom@donga.com、punch@donga.com