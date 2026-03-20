去年離世的好萊塢演員瓦爾•基爾默（見圖）將借助人工智能（AI）技術“複活”，出演電影。美聯社于本月18日報道稱：“獨立電影《As Deep as the Grave》中，將由AI制作的基爾默出演。”據悉，已故的基爾默在生前曾約定出演此片，但因健康狀況惡化而未能如願，最終離世。然而，該片導演科特•博爾希斯在基爾默去世後，獲得了其家屬的許可進行數字複制，促成了這次特別的“出演”。基爾默的女兒梅塞迪絲表示：“父親壹直積極看待用新技術拓展敘事可能性的嘗試，因此我們同意使用AI再現他。”據美聯社等媒體報道，電影《As Deep as the Grave》改編自20世紀初美國壹對考古學家夫婦的真實故事。據悉，通過AI再現的基爾默將飾演壹位名爲芬坦神父的天主教神父。這並非基爾默首次與AI技術“合作”。在2022年他友情出演的電影《壯志淩雲2：獨行俠》中，由于當時他因喉癌失聲，影片便使用AI技術再現了他的聲音。基爾默于2014年被診斷出喉癌，經曆抗癌治療後，于去年4月去世，享年65歲。基爾默因在1986年的電影《壯志淩雲》中飾演海軍戰鬥機飛行員“冰人”壹角而聲名鵲起。他還曾出演《門》（1991年）、《盜火線》（1995年）、《永遠的蝙蝠俠》（1995年）等多部影片。金民 kimmin@donga.com