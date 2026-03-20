美情報機構：朝鮮通過向俄派兵獲取戰爭經驗與裝備

美國國家情報局（DNI）在本月18日公開的《年度威脅評估報告》中評價稱，朝鮮正將其導彈與核彈頭等戰略武器項目與常規武器相結合，“對韓國、美國及日本構成重大威脅（significant threat）”。報告將朝鮮列爲具備打擊美國本土能力的五個擁有洲際彈道導彈（ICBM）的國家之壹。報告指出：“朝鮮已成功進行了可覆蓋美國全境的洲際彈道導彈試驗”，“中國、俄羅斯和朝鮮幾乎可以肯定將在未來五年內持續加強其導彈及反太空作戰能力。”報告還明確指出，朝鮮在2024年爲支援俄羅斯庫爾斯克作戰行動，派遣了超過1.1萬名士兵，並向俄羅斯提供了炮彈和彈道導彈。報告稱：“朝鮮軍隊通過接受俄軍事援助，獲得了21世紀現代化戰爭的寶貴實戰經驗和裝備”，“其價值將取決于朝鮮能否將這些經驗系統化，並鞏固從俄羅斯獲得的成果。”報告將朝鮮的網絡攻擊能力描述爲“非常高超且敏捷（sophisticated and agile）”。據推測，僅去年壹年，朝鮮就通過黑客入侵加密貨幣等方式竊取了約20億美元（約3萬億韓元），這已成爲維持其體制和開發戰略武器的關鍵資金來源。報告還指出，朝鮮的外彙收入“在新冠疫情後貿易增加，加上對俄軍售收益以及竊取加密貨幣等非法網絡活動所得，已達到2018年高強度對朝制裁以來的最高水平”。申나리 journari@donga.com