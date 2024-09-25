“醫大學生只要考試就晋級”……不能靠修修補補解決危機. September. 25, 2024 07:51. . 包括天主教大學醫學院在內，部分醫科大學（醫學院）對反對醫大擴招而拒絕上課的學生公告稱，“即使不聽課，只要考試，就可以晉級”，引發了爭議。醫大的學務管理原本非常嚴格，哪怕只要有壹門不及格，就要重修整個年級。但是掌握教育交付金發放權限的教育部施壓說“不能集體留級”，學校於是出臺了允許臨時特惠的“苦肉之計”。 教育部今年7月向全國40所醫大表明了“不能留級”的原則。由於醫大學生們拒絕第壹學期的課程、肯定要留級後，將留級判斷時間推遲到學年末，並出臺了即使得到F學分也不會留級的“醫大學務彈性運營指導方針”。這是考慮到集體留級時，從明年起將中斷3000名規模的醫生培養，而1年級則是包括擴招新生在內有7500名學生同時接受6年授課的情況，而采取的措施。發生意外情況時，如果是有常識的政府，就應該實行事先準備好的“B計劃”，或者考慮到現實條件重新調整政策。因為沒有松口而是無條件堅持擴招政策，於是甚至出臺了“不聽課也能晉級”的荒唐對策。 即便按照教育部的意願放寬醫大校規，也很難阻止集體留級。雖然政府接連出臺救濟政策，但全國醫大第二學期的註冊率僅為3.4%，學務持續癱瘓。如果繼續這樣下去，明年情況將會進壹步惡化。如果不改變醫大擴招政策，不僅無法保障反對醫大擴招而離校的學生回歸，新生們也很有可能抗議惡劣的教育條件，參與前輩們的拒絕授課。因為名額沒有增加，首都圈醫大教育條件相對較好，為了考上這些大學，休學後選擇復讀的學生也會增加。如果明年壹年級學生也集體留級，到時候醫大的教育會怎麽樣呢？ 目前經歷的醫療大亂固然是問題，但從長遠來看，醫大教育癱瘓帶來的後遺癥將對醫療體系產生無法挽回的負面影響。醫大擴招原本是改善醫療質量的手段，但由於醫大擴招本身成為目的，醫療質量正在惡化，醫生培養體系也在動搖。致命性的本末倒置要堅持到什麽時候？是不是只是壹心盼著，隨著入學考試日程的進行，擴招將無法挽回，事態就能得到解決呢?

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