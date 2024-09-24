首爾市將拆除漢江邊混凝土護岸，重新打造樹林. September. 24, 2024 08:24. by 全慧珍記者 sunrise@donga.com. 首爾市計劃到明年為止，把鋪設混凝土的漢江護岸的90%以上復原為泥土、碎石等自然型。為了讓漢江生態界具備自生能力，首爾市還將對5處漢江生態公園進行重新整頓。 首爾市23日表示，將通過“大漢江”項目集中推進恢復漢江自然性的項目。護岸是為了防止江岸被侵蝕而設置的設施，漢江邊共設置了82公裏。作為漢江復興的壹環，首爾市從2007年起拆除漢江邊的混凝土，填上沙土並種植水生植物，復原成自然型護岸，包括汝矣島小河在內，共建設了5處面積達151萬平方米的生態公園，是汝矣島公園23萬平方米的6.5倍。結果，漢江的物種從2007年的1608種增加到了2022年的2062種。 首爾市到明年為止，將把鋪設混凝土的漢江邊護岸中相當於復原對象區間（57.1公裏）94%的53.7公裏復原成泥土、碎石並種植水生植物的自然型。除了靠岸設施、橋梁等結構上存在問題或為了水上安全無法復原的地方外，都計劃復原為自然型。 目前，復原對象區間的86%（49.5公裏）已復原為自然型。首爾市計劃明年復原纛島漢江公園取水場-千戶大橋、汝矣島三江匯合部-漢江大橋、聖水大橋-嶺東大橋下遊等共4.2公裏。望遠漢江公園內的江邊北路橋梁下部區間，考慮到開發事業等周邊條件的變化，將逐漸復原。 此外，今年和明年將在護岸和岸邊分別種植7萬棵和6萬多棵樹，形成共生長370多萬棵的漢江森林。首爾市去年種植了柳樹、明子樹、朴樹、山荔枝樹、榆樹等共8萬棵。 首爾市還將重新整頓5處漢江生態公園。現在漢江上建有汝矣島小河（75.8萬平方米）、江西濕地（37萬平方米）、古德水邊（16.83萬平方米）、巖寺（16.2萬平方米）、蘭芝生態濕地園（5.76萬平方米）等生態公園。為了不破壞生態界的穩定，首爾市政府計劃到2026年為止另行準備用戶路線，在頻繁的水淹地區營造考慮植物自生條件的環境等，進行針對性的整頓。

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