捷克總統：“對韓國最終承攬核電站訂單持樂觀態度”. September. 21, 2024 07:35. by 黃炯? constant25@donga.com. 捷克總統彼得·帕維爾在與正在捷克進行正式訪問的尹錫悅總統舉行首腦會談後表示：“荷蘭、斯洛文尼亞、斯洛伐克、波蘭等國家有開發核電站的計劃，因此我們與韓國合作的潛力很大。如果在捷克（核電）合作成功，可以考慮（共同）進軍第三國。” 帕維爾當地時間19日在布拉格與尹錫悅舉行首腦會談後，在聯合記者會上就選擇韓國為事業優先協商對象的杜科瓦尼核電站建設問題表示：“如果（此次事業合同）最終簽訂，可以考慮（與韓國）追加特梅林新核電站事業（合作）。”捷克計劃，在杜科瓦尼核電站二期之後再決定是否承攬特梅林核電站二期的訂單。帕維爾在與尹錫悅舉行首腦會談時表示：“對韓國水力原子能最終承攬（杜科瓦尼核電站）項目持樂觀態度，將共同努力，使該項目成為兩國關系發展的新基礎。” 尹錫悅在會談結束後舉行的記者會上表示：“在杜科瓦尼核電站建設的設計、施工等所有程序上，將與捷克壹起。可以構建核能同盟。”他在會談中表示：“大韓民國的‘韓國團隊’將積極合作，使杜科瓦尼核電站項目成為‘兩國共同建設的核電站’、為兩國共同經濟增長做出貢獻的互惠項目。”尹錫悅與捷克總理菲亞拉20日壹同訪問距離布拉格90公裏的普爾森市的鬥山斯柯達電力及斯柯達JS等2個核電站企業，並簽署了從核電站建設到設計、運營、放射物管理等核電站生態界全周期合作的13個諒解備忘錄。

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