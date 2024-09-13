朝鮮時隔73天再次發動導彈挑釁……會不會發動“十月驚奇”. September. 13, 2024 07:59. . 朝鮮昨天上午在平壤壹帶發射數枚短程彈道導彈，向東海方向飛行了360多公裏。如果將發射方向轉向南方，可以打擊首爾、大田等大城市和主要軍事設施。朝鮮的彈道導彈挑釁距離7月1日聲稱搭載4.5噸級超大型彈頭的新型戰術彈道導彈發射，過去了73天。 壹度沈寂的朝鮮重新發起彈道導彈挑釁非同尋常。上個月韓美舉行大規模聯合軍演後，朝鮮當時並沒有用各種導彈挑釁進行應對。有觀察人士認為，朝鮮為修復7月底發生的水災，沒有余力，但最近又接連放飛垃圾氣球，昨天甚至發射導彈，再次進行綜合挑釁。雖然這與俄羅斯和中國在半島東部海域和鄂霍次克海開始聯合軍演不無關系，但朝鮮的目的似乎更遠。 此次導彈挑釁是在11月5日美國總統選舉前夕副總統哈裏斯和前總統特朗普進行電視辯論的第二天進行的。前壹天的電視討論過程中，雖然短暫提到了朝鮮和金正恩，但被其他話題所掩蓋而並不突出。由此可見，朝核問題在美國對外政策上也是被拋在腦後的關註之外，但朝鮮絕不會像過去選舉時那樣，錯過通過武力示威展示存在感、提高身價的絕佳機會。 此前，朝鮮徹底拒絕與美國進行對話，迅速乘上了新冷戰的氣流。雖然緊貼著中國和俄羅斯，得到了兩國的庇護，但朝鮮想要獲得所希望的事實上有核國家的地位，就必須與美國進行談判。金正恩上個月初再次使用“對話”壹詞，也是因為考慮到了與即將上臺的美國政府進行對話。其中還包含著在目前的勢均力敵的競爭中，朝鮮變數可以決定勝負的打算。 因此，拜登政府很早就開始警惕朝鮮-俄羅斯合作帶來“十月驚奇”即10月份突然挑釁的可能性，最近在韓美間舉行的延伸威懾高級別會議上也評價稱：“不能排除在總統選舉前後發動重大挑釁的可能性。”發射洲際導彈、進行第七次核試驗等大型挑釁究竟會對美國總統選舉產生多大影響尚是疑問。不過，根據可能發生的挑釁情況，制定應對計劃，進行徹底的應對是韓美同盟的責任。

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