電動汽車火災等事故頻發，比非電動汽車多四分之壹. August. 19, 2024 08:33. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 據統計，最近5年間每1萬輛電動汽車中火災、爆炸事故件數，在最近壹年大幅增加。據調查，電動汽車因事故造成的損失額也比非電動汽車大得多。據保險開發院18日透露，2019年至2023年5年間，因火災、爆炸而發生的電動汽車自身車輛損失擔保事故件數為53件，每1萬輛電動汽車中有0.93輛。而2018年至2022年的電動汽車火災、爆炸事故件數為29件，每1萬輛電動汽車中有0.78輛。1年內，5年事故頻度每1萬輛增加了0.15輛。 火災、爆炸事故的比率，電動汽車和非電動汽車持平。2019年至2023年，非電動汽車火災、爆炸事故件數為6256輛，每1萬輛中事故件數為0.90輛。但事故造成的損失額方面，電動汽車更高。到去年為止的5年間，每起火災、爆炸事故的損失額電動汽車為1314萬韓元，是非電動汽車（693萬韓元）的1.9倍。保險開發院解釋說：“電動汽車不僅高電壓電池、電子控制裝置、傳感器等零部件費用昂貴，平均修理時間也很長。” 包括火災、爆炸事故在內的全體事故頻率中，電動汽車比非電動汽車多25%左右。電動汽車的汽車擔保事故總數為62266輛，每1萬輛電動汽車中有1096輛。同期，非電動汽車的自車擔保事故總數為614.2573萬輛，以每1萬輛為標準計算，為880輛。電動汽車每起事故的損失額為296萬韓元，比非電動汽車178萬韓元高出66%。 對於電動汽車事故率高於非電動車的原因，保險開發院分析稱：“這是因為電動汽車以有利的燃效平均行駛距離較長，更容易暴露在事故危險中。出於電動汽車的特性，可以快速加速也產生了影響。”

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