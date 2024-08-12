必須更加果斷地支援人工智能等破壞性新技術政策. August. 12, 2024 08:29. . “韓國的挑戰課題有兩個。壹是在創新領域成為世界性領頭羊，二是幫助其他國家像韓國壹樣成為高收入國家。” 世界銀行副總裁兼首席經濟學家因德米特·吉爾當地時間5日在接受本報采訪時做出了上述表示。吉爾是第壹個提出意味著中等發達國家達不到發達國家而停滯不前或倒退到低收入國家的“中等收入陷阱”這壹用語的經濟增長理論的著名經濟學家。 吉爾在《2024年世界開發報告》中將韓國評價為“經濟增長的超級明星”，認為韓國經濟的最大課題不是低出生率，也不是在美國大選即將到來之際擴散的保護貿易主義，而是創新。 尤其是，韓國不能在人工智能或量子計算機等核心新興技術投資落後。他說：“我不認為韓國沒有應對人工智能和機器學習等新技術。韓國具備非常好的技術和革新環境。” 他認為創新是韓國的最大課題，是因為政策決定力和規制。他說：“在1997年亞洲金融危機時，韓國對有利於大企業的規制進行了改革，實現了均衡和信息技術（IT）創新，但創新是不斷的鬥爭。”他強調：“國際經濟環境變得困難，開放的力量減弱時，政策決定會變得更加復雜，規制會更加精細。”他的意思是，在人工智能等動搖產業格局的破壞性新興技術的登場、美中戰略競爭日益高漲的保護主義浪潮中，韓國要想延續經濟增長的神話，就必須進行能夠支撐民間的政治和行政等公共部門的競爭力創新。 實際上，在美國，在激烈的全球半導體戰爭中，對韓國的支援政策接連出現了吝嗇的評價。美國智庫彼得森研究所6月份在壹份比較美國推出《半導體法》之後韓國、日本、臺灣等主要國家（地區）政策的報告中指出：“美國《半導體法》用巨額補貼吸引大量投資，引導確保完整的半導體價值鏈。相反，韓國的半導體投資主要局限於韓國企業。”斯坦福大學網絡政策中心研究員查爾斯·穆（音）在外交專門雜誌《外交》上評價稱：“與日本通過產業政策致力於強化國內生產能力相比，韓國的應對相對不足。韓國對中國的依賴度問題，也在政治領導力不足的情況下不知所措。” 雖然在部分技術上中國正在快速追趕，但美國的新興技術支援體系值得參考。在被稱為未來遊戲改變者的人工智能和量子計算機技術方面，美國在白宮設立了相當於司令部的委員會，正在協調各政府部門的規制和財政支援、公共及大學研究所的技術研究、通過民官聯盟的商業化技術開發。該委員會由專門負責科學技術政策的專家領導。最重要的是，歷經奧巴馬政府、特朗普政府和拜登政府，美國對人工智能和量子計算機的關註和支援政策沒有動搖。 韓國政府最近成立國家人工智能委員會，雖為時已晚，但值得歡迎。但是，從以擴大支援半導體產業的稅額減免為主要內容的《K芯片法》等至今仍未越過國會的門檻來看，確實令人擔憂。吉爾表示：“美國民間部門得益於規制和公共政策，恢復力非常強。這韓國來說也是重要的教訓。”這壹建議不應當作耳旁風。

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