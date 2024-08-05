女王之箭穿透“三冠王針孔”. August. 05, 2024 08:26. by 李憲宰 uni@donga.com. “新壹代射箭女王”林是見（21歲）獲得巴黎奧運會射箭女子個人賽的冠軍，成為了大賽三冠王。這是韓國選手在本屆巴黎奧運會上首次達成三冠王。 3日，在韓國選手之間展開的巴黎奧運會射箭女子個人決賽中，林是見以7比3（29-29、29-26、30-27、29-30、28-26）戰勝代表隊的後輩南秀賢（19歲），獲得了金牌。這是韓國女子射箭隊歷史上第5次獲得奧運會金、銀牌，也是繼2004年雅典奧運會後20年來的第壹次。全勛英（30歲）在銅牌爭奪戰中敗北，排在第4位。 此前，在女子團體賽、與男子代表隊金優鎮（32歲）組成的混合團體賽上奪冠的林是見也獲得了3枚金牌。林是見是繼3年前在東京奧運會上女子射箭選手安山（23歲）首次獲得夏季奧運會三冠王後，第二個獲得三冠王的韓國選手。林是見在去年的杭州亞運會上也包攬了女子團體賽、混合團體賽和個人賽，成為了三冠王。 與林是見同齡的大學同學梁智仁在當天首先舉行的射擊女子25米手槍決賽中，通過加槍擊敗東道主選手卡米耶•耶澤耶夫斯基，獲得了金牌。這是韓國射擊隊在本屆巴黎奧運會上獲得的第三枚金牌。梁智仁在決賽10輪打完之後，與耶澤耶夫斯基以37比37握手言和後，在經過加槍後以4比1獲勝。目前就讀於韓國體育大學的梁智仁和林是見是22級同學。截至當天，韓國射擊隊共獲得3枚金牌、2枚銀牌，追平了2012年倫敦奧運會（3枚金牌、2枚銀牌）創下的奧運會歷史最好成績。 擊劍女子佩劍代表隊在4日與烏克蘭隊的決賽中以42比45敗北，獲得了銀牌。這是佩劍女子代表隊在奧運會上獲得的最好成績。由尹智秀（31歲）、全河英（23歲）、崔世彬（24歲）、全恩惠（27歲）組成的韓國隊在4強賽上以45比36戰勝擊劍宗主國、佩劍團體賽世界排名第壹的法國隊，進入了決賽。韓國柔道代表隊在當天的混合團體賽第三名爭奪戰中，經過加時賽以4比3擊敗德國隊，獲得了銅牌。 “羽毛球女皇”安洗瑩（22歲）在4日的女單半決賽中，以2比1（11-21、21-13、21-16）逆轉戰勝格裏戈裏亞•瑪麗斯卡•圖鐘（印度尼西亞），進入了決賽。安洗瑩將在5日的決賽中挑戰繼1996年亞特蘭大奧運會方銖賢（52歲）之後時隔28年的奧運會女子單打金牌。安洗瑩的決賽對手是中國選手何冰嬌。

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