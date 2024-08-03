西方與俄羅斯交換《華爾街日報》記者和俄情報人員等24名囚犯……冷戰後最大規模. August. 03, 2024 07:30. by 李基旭記者 71wook@donga.com. “我到家了。（I’m home）” 當地時間1日下午11點半左右，美國馬裏蘭州安德魯斯空軍基地。在俄羅斯采訪過程中因間諜嫌疑被捕、從去年3月起被關押在俄羅斯監獄的《華爾街日報》記者埃文·格什科維奇時隔491天後踏上了祖國的土地。他不僅與家人和同事打招呼，還與前來機場迎接的拜登總統、哈裏斯副總統打招呼致意。 當天，包括格什科維奇在內的3名美國人、1名美國永久居住權者、5名德國人、7名俄羅斯反政府人士等被關押在俄羅斯的共16人獲釋。與此同時，西方則把在德國柏林殺害車臣人士後被關押在德國監獄的俄羅斯聯邦情報局要員瓦迪姆·克拉什科夫等8人遣返俄羅斯。雙方在土耳其交換了囚犯。這是冷戰後西方和俄羅斯之間第壹次進行如此大規模的換囚。 據悉，克拉什科夫被俄聯邦情報出身的俄羅斯總統普京直接指定為囚犯交換對象。美國、德國、俄羅斯、土耳其、波蘭、斯洛文尼亞、挪威、白俄羅斯等國家也參與了談判。美國前國務卿希拉裏、谷歌前總裁埃裏克·施密特等說服德國總理朔爾茨參與了談判。《華爾街日報》報道說，今年2月采訪普京的前福克斯新聞主播塔克·卡爾森也向普京提及了這壹點。 此次換囚可能會對11月美國總統選舉局勢產生影響。在執政期間壹直強調“重視同盟”外交的拜登表示：“感謝壹起進行艱難談判的同盟國。同盟讓美國人更加安全。重要的是要有值得信賴和依靠的朋友。”分析認為，這壹講話針對的是向盟國施壓、要求增加防衛費等強調“美國優先主義”的共和黨總統候選人特朗普。 事實上，被確定為民主黨大選候選人的哈裏斯也表示：“這表明，擁有理解外交力量、加強同盟重要性的總統是多麽重要。”她對拜登的說法表示贊同。 相反，特朗普則提出了拜登政府向俄羅斯支付資金的可能性。他在社交媒體“真實社交”上聲稱：“我（在任期間）收回了多名人質，什麽也沒給對方國家。”他還說：“我們給他們（俄羅斯）現金了嗎？我們釋放殺人犯或暴力分子嗎？”美國總統國家安全事務助理沙利文針鋒相對地表示：“並沒有向俄羅斯提供資金或放寬制裁。”

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