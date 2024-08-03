受美國經濟“R”恐慌影響，亞洲股市遭遇黑色星期五. August. 03, 2024 07:29. by 李棟勛記者、李基旭記者 dhlee@donga.com. 包括韓國在內的全球股市受到美國經濟蕭條恐慌的直接打擊，上演了指數壹致暴跌的“黑色星期五”。前壹天，美國聯邦儲備系統（Fed•美聯儲）事實上預告了9月降息的大型利好因素，但是雇傭等美國經濟指標卻比預想的要差，市場氛圍在壹天內急劇逆轉。再加上對人工智能（AI）產業和全球大型科技企業的泡沫論，實物經濟和企業業績比想象中惡化得更快的不安感在投資者之間擴散。 2日，國內證券市場，KOSPI指數比前壹天下跌101.49點（3.65%），以2676.19點收盤。這是自新冠病毒疫情首次擴散當時的2020年3月19日（下跌133.56點）以來，時隔4年零4個月以來的最大跌幅。KOSDAQ也暴跌4.20%，以779.33點收盤。特別是，由於擔心美國經濟蕭條，加上日元價值強勢的不利因素，日本日經平均股價當天暴跌5.81%。當天的跌幅是自1987年10月20日（下跌3836日元）以後36年零10個月以來的最大跌幅。在美國等世界各國掀起降息風潮的情況下，日本最近獨自上調標準利率有可能給本國經濟潑冷水，這壹憂慮起了很大作用。 當天亞洲股市暴跌是前壹天受到美國經濟放緩憂慮沖擊的結果。1日（當地時間），紐約股市納斯達克指數和道瓊斯指數分別暴跌2.3%和1.21%。特別是，由半導體相關項目組成的費城半導體指數下跌了7.14%。當天，美國勞動部公布的上周新失業津貼申請件數為24.9萬件，創下了自去年8月第壹周以後約1年來的最大值。美國供應管理協會（ISM）發表的7月份制造業采購經理人指數（PMI）為46.8，比前壹個月下降了1.7個百分點，也遠低於市場預測值（48.8）。 隨後，華爾街對美國經濟放緩現象是否比想象中嚴重的不安感擴散開來。被稱為“恐慌指數”的芝加哥期權交易所（CBOE）變動性指數（VIX）當天盤中壹度上升至19.48，是自4月19日以後3個多月來的最高值。也就是說，隨著股市變動幅度的增大，投資者們的不安感達到了極點。

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