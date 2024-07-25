執政黨全黨大會當晚，尹錫悅對幕僚們表示提議“與韓東勛共進晚餐”. July. 25, 2024 07:22. by 黃亨俊記者、申娜莉記者 constant25@donga.com、journari@donga.com. 據悉，24日在首爾市龍山總統室舉行的國民力量黨新任領導層和落選候選人等人的晚宴，是前壹天國民力量黨全黨大會選舉韓東勛為代表、尹錫悅與他通話後向幕僚團提議而促成的。 據總統室有關人士透露，尹錫悅前壹天（23日）在與幕僚團共進晚餐時，首先從黨政大和諧的角度出發，提議與新任領導層等共進晚餐。由此，在全黨大會舉行壹天後，晚宴得以舉行。國民力量黨去年3月8日舉行全黨大會後，尹錫悅時隔5天與時任黨代表金起炫等新任領導層共進了晚餐。 據分析，在全黨大會壹天之後共進晚餐就得以舉行，反映了壹種擔憂：韓東勛以62.8%的得票率取得壓倒性勝利等情況下，隨著韓東勛力量的提升，政府對黨的控制力可能會減弱。此外，共同民主黨將在25日的全體會議上主導對《蔡上等兵特檢法》的再次表決，在這種情況下，如果出現8張脫離票，尹錫悅的否決權就會失效，特檢法可能會通過，因此有分析認為，“即使是為了管控選票，也要謀求戰略共生”。 特別是，如果全黨大會之後再次出現“尹-韓矛盾”，今後不僅國政運營，政權再創也將出現困難，這種危機感也起了作用。總統室相關人士當天會見記者時表示：“此次全黨大會比任何時候都激烈，昨天總統也通過賀詞表示，‘黨政要團結壹心。是命運共同體’，今天的晚餐是大和諧的晚餐。”對於今後與韓東勛舉行定期會晤的可能性，該人士表示：“我認為以晚宴為契機，可能會制定壹些具體的方案。” 雖然當天黨政立即通過晚餐會晤展示了和諧模式，但由於存在總統夫人金建希爭議等諸多雷管，因此有人預測，今後黨政關系將如何發展還有待觀察。韓東勛在就職采訪中就檢察機關調查金建希壹事表示，“應該更加考慮國民的眼光”。對此總統室高層相關人士則表示，“難以同意”，流露出不滿。該人士表示：“韓（東勛）代表喜歡使用‘國民的眼光’壹詞，但選擇第三場所並不是為了躲避國民的視線，而是因為是現職（總統夫人），不得不考慮警衛問題。除了警衛之外，當然可以前往檢察機關，妳知道這是我們所要求的嗎？” 今後黨內的黨務工作者人選也將成為考驗。特別是執政圈正在密切關註，親尹錫悅派系的核心人物政策委員會議長鄭點植是否會留任，新任事務總長和提名職最高委員等人選是否會重用親尹派議員。在議會選舉過程中，民生特別助理朱基煥被排除在比例代表當選權之外後，僅過壹天就被任命為總統室特別助理等，出現過尹-韓矛盾由此達到高潮的先例。

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