春花雕謝的夏天，韓國女子擊劍將在巴黎綻放獎牌之花. July. 20, 2024 07:28. by 任寶美 bom@donga.com. “即使去巴黎，也沒有想去的地方和想吃的東西。” 出戰巴黎奧運會的韓國擊劍女子佩劍國家隊選手尹智秀（31歲•照片）這樣說道，“只要拿到獎牌，回到韓國只吃辛奇（韓式泡菜）湯也可以。”尹智秀也知道巴黎有埃菲爾鐵塔、盧浮宮、名牌商店林立的香榭麗舍大街。但因為想告訴大家在巴黎奧運會上獲得獎牌的迫切心情，所以才做出了這樣的表達。 此次巴黎奧運會是尹智秀第三次參加奧運會。此前，在2016年裏約熱內盧、2021年東京奧運會上，她曾是女子佩劍代表隊的老幺，但此次她將以大姐的身份帶領球隊。尹智秀在國家代表選手生涯中壹直依靠的姐姐金智研（36歲）在東京奧運會上帶領韓國女子擊劍贏得佩劍團體賽首枚獎牌（銅牌）後，去年退出了國家隊。巴黎奧運會女子佩劍代表隊老幺全河英（23歲）比尹智秀小8歲。 尹智秀去年成為了佩劍代表隊的隊長。在擔任隊長後首次出戰的國際綜合大賽—去年的杭州亞運會上，她獲得了個人賽金牌和團體賽銅牌。在巴黎奧運會上，她的目標是個人賽和團體賽都登上領獎臺。在單壹奧運會擊劍個人賽和團體賽上全部獲得獎牌的韓國選手只有男子佩劍選手金正桓壹人。金正桓在東京奧運會上獲得了個人賽銅牌和團體賽金牌。 在國家隊中年齡最小的時期，尹智秀在團體賽上的表現比個人賽更好。每當球隊落後時，她就會縮小比分差距，提升球隊的氛圍。但自從成為隊長後，在團體賽上陷入了苦戰。尹智秀在巴黎奧運會開幕前最後壹次出戰的上個月亞洲錦標賽上，個人賽和團體賽也分別獲得了銀牌和銅牌。在該大會團體賽中，韓國未能奪冠的項目只有女子佩劍，因此尹智秀更加傷心。 尹智秀說：“‘我應該做得更好’的想法太強烈了。在男子佩劍和女子重劍比賽中，吳尚旭和宋世拉等頂尖選手表現得很好，所以都拿到了金牌，當時我想‘我為什麽這麽差勁呢’”，回顧了上個月的亞錦賽。她還說：“我壹直相信只要努力就會有好的結果，但無論怎麽努力，好像都趕不上其他項目的王牌選手。甚至產生了‘我只有這種程度嗎’的自我懷疑。” 每次內心出現動搖時，尹智秀都會想起“花開的季節不同”這句話。她說：“作為國家隊隊員，我努力訓練了12年，相信這段時間經歷的過程。”背著沈重的包袱先走孤獨之路的導師也在身邊。在職業棒球樂天隊作為投手表現活躍並被稱為“孤獨皇太子”的韓國棒球委員會（KBO）才能捐贈委員尹學吉（64歲）就是尹智秀的父親。 尹智秀說：“爸爸不怎麽跟我談論運動的話題。但是媽媽說‘智秀在這次亞錦賽團體賽中只獲得了銅牌，非常傷心’，爸爸說‘重要的是奧運會，有什麽可傷心的，不要有心理負擔’。” 韓國擊劍國家隊將於20日前往決戰地巴黎。尹智秀出戰的女子佩劍團體賽將在韓國擊劍代表隊比賽日程中最後壹天的8月4日決定獎牌得主。尹智秀下決心說：“佩劍團體賽是最後壹場比賽，我們將把比賽打造成更加精彩的舞臺。”

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