去年韓國人均家庭凈資產增加1.6%，達到2.4427億韓元. July. 19, 2024 07:50. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 據調查，去年韓國國民人均（除負債以外的）凈資產約為2.4億韓元，比前壹年增加了1.6%。據分析，雖然房價因房地產蕭條而下降，但由於股市繁榮，凈資產也小幅增加。 據韓國銀行和統計廳18日公布的《2023年國民資產負債表（暫定）》顯示，以去年年末為準，家庭及非營利團體的凈資產為1.2632萬億韓元，比前壹年增加了1.7%（約210萬億韓元）。1年間住宅資產減少了147萬億韓元，但是受股價上漲的影響，金融資產增加了233萬億韓元。2022年家庭凈資產受房地產停滯等影響，自統計以來首次減少，但時隔壹年再次恢復增長勢頭。 家庭凈資產構成比重依次為住宅50.3%、住宅外房地產25.2%、現金及存款19.1%、保險及年金11.5%。據推測，人均家庭凈資產為2.4427億韓元。這壹數值比2022年（2.4039億韓元）增加了1.6%。 包括家庭在內的所有經濟主體擁有的國民凈資產為23039萬億韓元，比壹年前增加了472萬億韓元（2.1%）。凈資產增幅比2022年（3.1%）有所放緩。據統計，包括土地和建築物在內的房地產資產比1年前增加了1.2%，達到16841萬億韓元。據統計，由於住宅價格下跌，住宅市價總額減少了1.7%，為6839萬億韓元。

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