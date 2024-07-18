執政黨四人就“管控總統夫人”產生共識……第二附屬室·特別監察官不能放松. July. 18, 2024 07:43. . 議會選舉慘敗後，參加領導國民力量黨的代表選舉的4名黨權候選人都強調要嚴肅處理總統夫人的案件。昨天參加CBS競選辨論的4名候選人異口同聲地表示：“總統夫人金建希要接受名牌包調查，要在總統室內設立第二附屬室。”強烈對立、幾乎被稱為“自爆分黨大會”的4名候選人，在這壹點上意見壹致。 對於檢察機關調查金建希的必要性，4名候選人中，韓東勛、尹相現強調“法律前面平等”，羅卿援表示“沒有禁區”，元喜龍也表示：“如果向國民真誠地吐露心緒……國民也會打開心扉。”這可能是考慮到在觀看收受名牌包視頻時受傷的民心和“公開金建希短信”局面下對金建希的否定輿論擴散的現實而做出的回答。 之所以異口同聲地強調設立第二附屬室，也是因為本能地知道，如果總統夫人再出現非議，對總統的國政運營將是巨大的負擔。尹相現、韓東勛要求“迅速設置”，元喜龍也表示贊成稱“這是總統在議會選舉後的積極表態”，羅卿援也說：“廢除第二附屬室的大選公約是錯誤的。”第二附屬室在存在總統夫人的歷代總統室經常存在，但被本屆政府取消。由此，總統夫人的活動變得不透明，引發了各種猜測。前天晚上，四名候選人在A頻道辯論中提出了“希望金建希道歉”的意見。不管是“國民所願”還是“總統夫人公責所在”等，雖然表達方式不同，但想法是相同的。 尹錫悅總統的國政正在動搖。總統夫人持續不絕的爭議也產生了影響。但有關總統夫人的決定卻不夠堅決，檢察機關的調查也遲遲沒有進展，破壞了總統的“原則和公正”這壹口號。通過觀察總統夫人及其家人來增加緊張感的第二附屬室或特別監察官制度還沒有建立。4名黨權候選人昨天和前天提出的關於金建希的立場，既是民心前的決心，也是對總統的苦口之言。如果看到了這樣的場面，就應該采取必要的措施。這不是需要思考的事情，那個時候也已經過去。

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