氣象廳：“到明天為止，首都圈將面臨最大250毫米的暴雨”. July. 17, 2024 07:58. by 朴晟鎭 psjin@donga.com. 梅雨季已接近尾聲，預計17日、18日首爾等首都圈的降雨量將達到250毫米，這是梅雨季期間降雨量最多的壹次。氣象廳預測，今年梅雨將成為“首都圈最大的難關”。 據氣象廳16日透露，從前壹天晚上開始，全南等南海岸猛下梅雨，導致住宅、商業街等多處泡水。全南珍島郡下了每小時103.5毫米的暴雨，海南郡暴雨每小時78.3毫米，刷新了7月份每小時降水量的記錄。 此後，這壹帶梅雨鋒逐漸減弱，但西側產生的低氣壓將反復向東北方向移動，預計17日、18日將貫通韓半島。以此為契機，梅雨鋒將重新趨於活躍，再加上下層噴射氣流，供應很多水蒸氣，預計中部地區各地將出現集中暴雨。 氣象廳認為，17日、18日經過首都圈等中部地區的梅雨鋒很有可能與10日淩晨在全北最多每小時146毫米的雨雲帶相似。南北薄而東西長，在這種情況下，短時間內極有可能在非常狹窄的地區出現創紀錄的暴雨。 氣象廳預測，17日淩晨至18日上午，京畿道北部等首都圈和忠清道北部將出現每小時最多30毫米-60毫米的強降雨。京畿道北部還預報了每小時降水量超過70毫米的降雨。降雨每小時30毫米以上被稱為暴雨，50毫米以上可以分類為極端暴雨。截至18日，首爾等首都圈的預計降水量為80毫米至120毫米（多的地方為250毫米以上），江原道為50毫米-100毫米（多的地方為150毫米以上），忠清地區為30毫米-100毫米（多的地方為120毫米以上）。

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