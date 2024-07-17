IMF將今年韓國的經濟增長率預測值上調至2.5%. July. 17, 2024 07:58. by 世宗=蘇雪姬記者 facthee@donga.com. 國際貨幣基金組織（IMF）將今年韓國的經濟增長率預測值上調至2.5%。據分析，今年第壹季度（1~3月）的“驚人增長”和出口業績改善趨勢等產生了影響。 IMF在當地時間16日發表的《世界經濟展望》報告中預測，今年韓國的經濟增長率為2.5%，比3個月前上升了0.2個百分點。這比政府和經濟合作與發展組織（OECD）提出的預測值2.6%低0.1個百分點，與韓國銀行的預測值相同。 IMF雖然沒有提及上調預測的理由，但據分析，政府最近因半導體行業的好轉等原因，小幅上調了韓國的增長率預測值。企劃財政部相關人士解釋說：“今年第壹季度韓國的經濟增長率為1.3%，高於預期，最近以半導體為中心的出口業績也在改善，反映了這些因素。” 另外，IMF將今年世界經濟增長率預測值維持在原來的3.2%。美國今年第壹季度的經濟增長率低於預期，預測值為2.6%，下調了0.1個百分點。相反，中國的經濟增長率預測值因出口等呈現堅挺趨勢，上調至5.0%，比現有預測值高出0.4個百分點。 IMF對提前下調利率（降息）表現出了慎重的立場。IMF勸告說：“通貨膨脹風險尚存時，應克制提前下調利率，必要時應考慮追加上調的可能性”，“應在物價穩定有明確數據支撐的情況下，逐步降低利率。”

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