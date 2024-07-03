“壹定要在巴黎奧運會金牌領獎臺上唱響愛國歌”. July. 03, 2024 08:02. by 姜泓求 windup@donga.com. 出戰巴黎奧運會的韓國柔道國家隊選手許美美（22歲）最近與自己許下了壹個約定。就是在奧運會之前背誦《愛國歌》的歌詞。許美美的父親是韓國人，母親是日本人，她在日本東京出生長大，從未單獨學習過《愛國歌》。許美美原本擁有韓日雙重國籍，但在去年生日（12月19日）前夕放棄了日本國籍。 最近在忠北鎮川選手村見到的許美美表示：“韓國人學習《愛國歌》是理所當然的事情”，“雖然歌詞中的單詞很難，但是還有時間，所以想在奧運會之前壹定要背下來。我將摘得巴黎奧運會金牌，在領獎臺上演唱《愛國歌》，希望大家多多支持。” 許美美在2017年日本全國中學柔道大賽上奪冠，獲得了“柔道天才”的綽號。高中時期也被認為是日本國內進入前3名的希望之星。這樣的她選擇韓國國籍是因為2021年去世的奶奶。奶奶留下了遺言：“希望美美壹定要戴上太極徽章參加奧運會。”根據該遺言，決定在韓國進行選手生活的許美美在加入實業隊（慶北體育會）的過程中，也知道了自己是獨立運動家許碩先生（1857~1920年）的第五代孫的事實。 2022年首次入選國家隊的許美美在今年5月的世界柔道錦標賽上獲得了女子57公斤級的金牌。這是韓國女選手自1995年千葉大會後，時隔29年再次獲得世界柔道錦標賽冠軍。該級別世界排名第三的許美美說：“世錦賽奪冠讓我更有自信，也讓我更想獲得奧運會金牌。”韓國女子柔道自1996年亞特蘭大奧運會曹敏仙（66公斤級）之後，28年來壹直沒有出現過奧運會金牌得主。 有評價稱，許美美很好地融合了重視精巧技術的日本柔道和強調體力訓練的韓國柔道，競技水平得到了提升。女子柔道國家隊主教練金美廷評價說：“美美的重心很穩定，而且抓舉技術很好，因身體跌倒而輸掉比賽的情況幾乎不大會出現。”許美美表示，“（因為體力訓練）在鎮川選手村每天早上5點半起床，剛開始很辛苦，但現在已經適應了。柔道總是很有趣，所以可以戰勝艱難的體力訓練。” 在巴黎奧運會上與許美美爭奪金牌的選手有在世界錦標賽決賽中相遇的克裏斯塔•德古奇（29歲•加拿大•第1位）。父親是加拿大人、母親是日本人，在日本出生長大的德古奇也是均衡地具備日本柔道優點的選手。在兩人的對決中三戰皆負的勒哈格巴托戈•恩赫裏倫（26歲•蒙古•第13位）對許美美來說也是個難纏的對手。 許美美說：“柔道是與對手進行較量的體育項目，不知道比賽過程中情況會發生什麽變化。在奧運會剩下的時間裏，比起準備新的東西，我會努力做好我所做的壹切。”她接著說：“在韓語中我最喜歡‘能做到’這個詞。在比賽時聽到‘能做到’的話，感覺什麽都能做到。我壹定會竭盡全力，爭取在奧運會上獲得金牌。。” 許美美繼續笑著說：“在選手村見過（擊劍國家代表）吳尚旭選手（28歲），感謝他用日語跟我搭話。非常想在巴黎壹起拿金牌，親近起來。”

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