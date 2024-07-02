樂天隊度過“燦爛的6月”，從倒數第壹躍居至月勝率榜頭名. July. 02, 2024 08:23. by 任寶美 bom@donga.com. 對於本賽季的樂天巨人隊來說，5月16日堪稱分水嶺的壹天。這壹天，球隊將主力1號擊球手從尹棟熙（21歲）換成了黃晟彬（27歲）。 截止到5月15日，樂天巨人隊的戰績為13勝1平26負（勝率0.333），在10支職業棒球隊中排名墊底。無論如何都要活下來而必須擺飯桌的頂級擊球手尹棟熙的出壘率到當時為止只有0.335。在10支球隊主力1號擊球手中，他的出壘率排在倒數第二位。 樂天巨人隊在5月16日以後的38場比賽中，取得了22勝2平14負（勝率0.611）的成績。在此期間，勝率最高的球隊是樂天隊。在此期間，黃晟彬以0.404的出壘率成功盜壘19次，正在勤奮地準備飯桌。黃晟彬說：“球迷們說‘黃晟彬是我們隊的，真是萬幸’，這讓我得到了力量。” 頂級擊球手復活後，整支球隊的擊球陣容開始燃燒起來。自5月16日以後，樂天巨人隊的擊球率接近3成（0.299）。特別是在得分圈，該記錄上升到0.342。這是聯賽排名第壹的數據。截止到5月15日，樂天隊的得分圈擊球率僅為0.240，在10支球隊中墊底。外籍擊球手雷耶斯（30歲）在5月16日以後雖然只有2記本壘打，但錄得得分圈擊球率0.451（51次有效擊球、32支安打）的成績，並取得了39打點。 擊球手順序的變更對尹棟熙也有好處。自5月16日以後，尹棟熙的OPS（出壘率+長打率）為0.924。截至去年，起亞隊的羅成範（35歲）的總OPS為0.923。而截止到5月15日，尹棟熙的OPS為0.725，連聯賽平均水平（0.763）都達不到。 如果擊球手們得分，替補陣容就會牢牢地鎖住後門，這也是不同之處。樂天隊在5月15日之前先得分時，勝率也只有8勝1平10負（勝率0.444）。也就是說，雖然先得分，但敗北的比賽更多。自5月16日以後，球隊的戰績為11勝3負（勝率0.786）。在此期間，金元中的平均責任失分為2.00，取得了9個保局成功。 在首發陣容中，威爾克森（35歲）將原本2勝4負、平均責任失分4.53的成績提升至6勝1負、平均責任失分2.37（數字越小成績越好）。自5月16日以後，沒有壹名首發投手的平均責任失分低於威爾克森。也就是說，在2022年以後壹直起到王牌外援作用的巴恩斯（29歲）因傷缺陣的情況下，也出現了“首發必勝牌”。 從今年開始執教樂天隊的金泰亨主教練表示：“新主帥的到來，在賽季初期球員們也有不適應的部分。有些球員因為無法適應我的風格而畏縮不前，但現在似乎已經適應了”，“球隊中經驗豐富的球員不足，所以不得不考慮球員們的疲勞程度。現在因傷缺陣的孫晧塋（30歲）、高承慜（24歲）、巴恩斯等主力選手回來後，也會像現在壹樣繼續保持良好的隊內氛圍。”

한국어