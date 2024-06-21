柳仁村部長表示，“以大韓體育會為中心的體育體系已接近極限”. June. 21, 2024 07:48. by 姜泓求 windup@donga.com. “現在以大韓體育會為中心的體育體系已經達到了極限。”文化體育觀光部長官柳仁村提及體育改革的必要性時，指出了以大韓體育會為中心的體系的局限性。柳部長20日在首爾國立現代美術館舉行的女排國家代表退役選手座談會上強調表示：“需要對體育的政策支援和對精英體育、學校體育的全面改革。我想在巴黎奧運會結束後進行徹底的改革。” 這是在強調體育改革必要性的同時，直接打擊了總管國內業余體育的大韓體育會。大韓體育會是文體部下屬的其他公共機關。大韓體育會對於項目團體的預算執行權限也被提了出來。柳部長強調表示：“我們正在研究今後可以直接向（項目團體）發放預算的方法，以便項目團體能夠更加自主地進行活動。項目團體擁有中長期目標，構建健康的生態界，將保障自律性。”具體構想將於下月2日通過新聞發布會公開。 文體部和大韓體育會最近形成了對立局面。去年大韓體育會在瑞士洛桑設立國際體育合作事務所時，文體部拒絕執行預算，雙方展開了拉鋸戰。此後，隨著文體部批準預算，矛盾似乎得到了彌合，但隨著國務總理所屬的民官聯合機構國家體育政策委員會的成立，民間委員中沒有包括體育會推薦的人士，雙方再次發生沖突。 有評價稱，精英體育的衰退助長了體育革新的必要性。預計參加下月26日（當地時間）開幕的巴黎奧運會的韓國選手僅為140多名。這是繼1976年蒙特利爾奧運會的50人之後，人數最少的壹次。預計金牌數也只有5、6枚。柳部長表示：“精英體育在這段時間裏壹直處於停滯狀態。如果現在不重新開始，任由其跌到谷底的話，很難再救活。我會以重新開始的心情，有條不紊地準備大轉變。” 參加當天座談會的有，過去曾作為女排國家隊選手活躍在球場上的金軟景（興國生命）、李淑子、韓由美、韓松伊（以上退役）等。她們就加強青少年支援、培養教練、激活職業排球V聯賽等方案傳達了意見。

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