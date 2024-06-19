47年來壹直被視為“奢侈品”的汽車……應換掉陳舊的稅制. June. 19, 2024 08:03. . 像最近熱烈討論的調整繼承稅壹樣，呼籲修改未能跟上經濟發展和收入、資產價格上漲等變化的不合理稅制的聲音越來越高。今年稅法修訂案發表在即，政府通過現場座談會等接受修改建議，結果收到了有史以來最多的1422件。這意味著國民對擱置數十年的舊稅制非常不滿。 最具代表性的是購買汽車時添加汽車價格5%的個別消費稅。個別消費稅是1977年為了抑制寶石、高級毛皮等奢侈品的盲目消費而以特別消費稅的名義實行的。當時只有1%的國民擁有汽車。目前，每2名國民中就有1人擁有汽車，早已成為必需品，但由於稅收比重較大，47年來壹直沒有消失。這與電視、冰箱、空調等很早就被排除在個別消費稅對象之外形成鮮明對比。 每月從勞動者工資中扣繳的勞動所得稅也是如此。只是劃分了課稅標準區間，變得更加復雜，適用24%稅率的上限8800萬韓元在2010年以後壹直沒有改變。隨著物價上漲，實際工資原地踏步或減少，也會僅因名義工資上漲而稅負急劇增加，針對這壹結構，因此不斷有人批評說，這是對中產階層的“悄然增稅”。 利息、分紅等金融收入每年超過2000萬韓元時征收的金融收入綜合課稅標準也連續11年沒有改變。存款、股票投資與日俱增，但課稅標準卻毫不動搖，因此，金融消費稅對象每年都在劇增。對證券交易稅、綜合房地產稅等按壹定比率征收的農漁村特別稅也在1994年烏拉圭回合談判達成妥協後，以提高農漁業競爭力為宗旨臨時實行，但30年來壹直延續著命脈。 不符合時代變化的舊稅法已經超越了國民不滿，正在引發各種副作用。由於政府作為民生對策濫發下調個別消費稅的措施，因此稅率高時推遲購買車輛的消費懸崖反復出現。由於股利收入被合算為高稅率的金融消費稅，因此成為股市低評價的因素。繳納國民本無需繳納的稅金或負擔超過合理水平的稅金是不正當的事情。瑞士國際管理發展學院在今年的國家競爭力評價中，將韓國的稅收政策排名下調8個名次，也與此不無關系。現在應該盡快對脫離現實的舊稅制進行根本性的手術。

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