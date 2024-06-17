放下聽診器的醫生們……失去患者的信賴後想得到什麽？. June. 17, 2024 08:02. . 包括首爾大學醫院在內，首爾大學下屬的4家醫院的教授們將從今天開始無限期休診。大韓醫生協會也提出了包括重新討論今年醫科大學擴招方案在內的3個要求，但由於政府拒絕，預計明天將按原計劃全面休診。塞弗倫蘭斯醫院預告將從27日開始無限期休診，三星首爾醫院也正在討論無限期休診，其他五大醫院也計劃參與醫師協會主導的集體休診後，再討論追加休診，因此醫療空白的憂慮正在加大。 作為撤回無限期休診的條件，首爾大學教授們提出要取消對專攻醫生的行政命令。但是，政府堅持可以僅限於重返醫院的住院醫師撤回行政命令的立場。醫師協會在此基礎上提出了兩個要求，其中重新討論今年醫科大學擴招因入學考試日程很難挽回，修改完善必需醫療壹攬子政策只要醫政通過協商解決即可。事實上，醫師協會提出難以接受的要求，先提出極端手段，沒有與政府進行壹次像樣的對話，因此得不到輿論的支持。 首爾大學醫院的教授們表示，重癥、罕見疾病患者和急診患者的診療不會出現差池，但也向重癥患者發送了延期診療的通知短信。如果開始無限期休診，醫院手術室的開工率從63%減少到34%，預計會減少壹半。與專攻醫生集體脫離之前相比，下降到原先三分之壹的水平，因此有可能出現難以及時接受手術的情況。隨著專攻醫生離開事態的長期化，醫院的經營困難加重，護士和醫院勞動者面臨著拖欠工資和結構調整的危機。即使貫徹了要求事項，也會失去患者和同事的信任，能做什麽呢? 醫療界對政府醫大（醫學院）擴招政策的擔憂和批評並非沒有道理。但是，涉及人生命的有力量的專家集團的意向要慎重。“不傷害患者”是醫生職業道德最基本的原則。政府也對因為擅自推進醫大擴招政策而造成混亂負有責任。為了醫療界積極參與解決醫療大亂、防止醫大教育質量下降，應發揮專業性，盡快組成醫政間值得信賴的協議體。

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